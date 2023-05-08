Автомобиль-сканер: как он может выявить серьезные заболевания

Искусственный интеллект учат анализировать биометрические данные.

Системы контроля состояния водителей в автомобилях – уже не редкость. Но в Mitsubishi решили пойти дальше и придумали, как использовать систему мониторинга водителя (DMS) для сбора биометрических данных.

Камера ищет определенные триггеры, которые могут указывать на риск серьезных проблем со здоровьем. Например, скачки артериального давления и частоты сердечных сокращений могут быть ранними предвестниками таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и болезни сердца. Все данные анализирует искусственный интеллект и выносит свой вердикт о состоянии здоровья водителя.

В случае выявлении патологии автомобиль сможет принять меры и активировать системы безопасности, чтобы припарковаться у обочины до того, как водитель потеряет сознание.

Какие именно модели первыми получат «умную» диагностическую систему, Mitsubishi пока не сообщает, но обещает, что это обязательно «произойдет в будущем».

В долгосрочной перспективе задумка Mitsubishi рассчитана на устранение одной из наиболее распространенных причин автомобильных аварий. Болезни сердца, эпилепсия и цереброваскулярные заболевания являются одними из основных медицинских факторов смертельных ДТП, когда неуправляемый автомобиль вылетает на тротуар или на полосу встречного движения.

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Источник, фото: Mitsubishi