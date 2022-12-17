Названы лекарства, за которые лишают прав

Их список по-прежнему достаточно широк.

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В регионы направлено письмо, в котором полицейских просят не возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. К ним, в частности, относятся феназепам и фенибут. При этом остается еще достаточно большой список препаратов, обнаружение которых в крови водителей влечет для них лишение прав, рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

Он отметил, что речь идет о лекарствах, в состав которых входит фенобарбитал. К таковым относятся корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал.

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Опасными для водителей медик также считает кодеинсодержащие препараты.

Врач подчеркнул, что в случае приема этих лекарств водителя могут привлечь к административной ответственности и лишить прав за факт «употребления наркотических веществ».

Ковтун считает, что было бы рационально отдельно писать предупреждение для водителей на упаковке таблеток о существующем риске быть лишенным прав. Однако сейчас в инструкциях к препаратам никаких указаний на то, что из-за содержания наркотических веществ может последовать лишение прав, нет.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: Unsplash, «За рулем»