Водителей не будут наказывать за следы отдельных лекарств в организме

С такой рекомендацией отправлено письмо в регионы за подписью начальника Госавтоинспекции.

Полицейские не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Это такие препараты, как фенибут, феназепам и ряд антидепрессантов.

Указание дано в связи с недавним решением Конституционного суда (КС), который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Напомним, такое решение было принято в связи с тем, что в организме одного из водителей нашли следы лекарства для лечения эпилепсии, которое не относится ни к наркотическим, ни к психотропным.

Мера временная: как только Госдума примет уточняющие поправки в КоАП, запрет снимут. Письмо подписал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

В ГИБДД рассказывали о разночтениях, которые вызывал приказ Минздрава № 933н о порядке медосвидетельствования. В этом документе сказано: если в моче или крови водителя обнаружено лекарство (при отсутствии спирта, наркотиков или психотропных веществ), это необходимо отразить в акте освидетельствования. При этом не указано, что состояние опьянения установлено. Инспекторы не понимали смысла приказа и, чтобы избежать ответственности, такие материалы направляли в суды. А суды принимали различные решения на этот счет.

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Однако Конституционный суд, признав ст. 12.8 КоАП неконституционной, обязал Госдуму внести поправки в КоАП, чтобы наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта, но при этом не нарушать права остальных граждан.

Теперь депутаты ждут, чтобы Минздрав установил отдельный перечень лекарств (помимо уже существующего перечня психотропных), употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. После этого начнут работать над законопроектом.

В ГИБДД рассказали, что им нужно от Минздрава. И это не «врачебная тайна».

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: kommersant.ru



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