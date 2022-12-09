В ГИБДД рассказали, что им нужно от Минздрава. И это не «врачебная тайна»

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как должно строиться взаимодействие полиции и системы здравоохранения. Вокруг этого ходит много слухов о возможной утечке персональных данных, что врачи не готовы выдавать врачебную тайну.
В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий получать информацию от медицинских учреждений о пациентах, которые по состоянию здоровья не могут садиться за руль. На это потребовалось больше 10 лет. И хотя вопрос еще окончательно не решен, это положительный момент, слишком много было на этом пути бюрократических проволочек.
При этом, для того чтобы полиции рассказать о человеке, о тех опасностях, которые он может создать из-за проблем со здоровьем, не нужно выдавать врачебную тайну.
«Мы изначально говорили о двоичной системе, нам не нужны никакие тайны, нужно просто сказать — да или нет. В отношении противопоказаний», — отметил Дмитрий Митрошин.
За рубежом это тоже работает по-разному — где сведения о пациенте раскрывают, где нет. Но все развитые страны, так или иначе, ввели такую систему, когда медики дают сигнал о противопоказаниях, и это работает, и работает успешно. В Хорватии, например, врачи обязаны немедленно передавать такую информацию, а если не передадут, ответственность наступает уже для них.
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Источник: радио «Комсомольская правда»
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