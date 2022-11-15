Водителей избавят от «рваных» режимов на региональных дорогах

Хаотичная установка знаков, ограничивающих скорость, очень нервирует автомобилистов.

Материалы по теме Владельцев дорог обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян

Минтранс готовит методичку для региональных властей по регулированию скоростного режима на дорогах. Рекомендации планируется обнародовать в течение полугода, к их разработке привлечена ГИБДД.

Но поскольку документ получится резонансный, его подробностей пока не раскрывают, сначала покажут профессионалам-дорожникам, потом выложат для общественного обсуждения. И только если рекомендации будут приняты, проектировщиков и дорожников обяжут ими пользоваться.

Сейчас региональные власти устанавливают лимиты на региональных трассах, Росавтодор — на федеральных, «Автодор» — на платных.

Многие водители недовольны «рваным» режимом на отдельных региональных дорогах, когда на коротком участке очень часто стоят знаки, меняющие лимит скорости. При этом сама дорога (полосность, ширина проезжей части) не меняется, и расстановка знаков, ограничивающих скорость, часто выглядит нелогичной.

Что прописано в Правилах?

Между тем, все давно прописано в ПДД: ограничение для легковых авто в городе — 60 км/ч, на загородных трассах — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч. Дополнительные требования прописаны в ГОСТ 2019 года. К примеру, перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч, то есть знаки ставят через каждые 50–150 м.

Материалы по теме В России создают самую «аккуратную» дорогу — без воды и пыли

Установка иных знаков должна быть обоснована, однако эти обоснования ничем не регламентированы, поэтому региональные власти порой ограничивают скорость по своему усмотрению.

Проблема существует давно, и Минтранс и ГИБДД несколько раз даже призывали провести ревизию дорожных знаков, но этого так и не было сделано.

Со знаком «Уступи дорогу» приходится разбираться суду.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Depositphotos