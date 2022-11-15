Водителей избавят от «рваных» режимов на региональных дорогах

Минтранс готовит методичку для региональных властей по регулированию скоростного режима на дорогах. Рекомендации планируется обнародовать в течение полугода, к их разработке привлечена ГИБДД.
Но поскольку документ получится резонансный, его подробностей пока не раскрывают, сначала покажут профессионалам-дорожникам, потом выложат для общественного обсуждения. И только если рекомендации будут приняты, проектировщиков и дорожников обяжут ими пользоваться.
Сейчас региональные власти устанавливают лимиты на региональных трассах, Росавтодор — на федеральных, «Автодор» — на платных.
Многие водители недовольны «рваным» режимом на отдельных региональных дорогах, когда на коротком участке очень часто стоят знаки, меняющие лимит скорости. При этом сама дорога (полосность, ширина проезжей части) не меняется, и расстановка знаков, ограничивающих скорость, часто выглядит нелогичной.
Что прописано в Правилах?
Между тем, все давно прописано в ПДД: ограничение для легковых авто в городе — 60 км/ч, на загородных трассах — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч. Дополнительные требования прописаны в ГОСТ 2019 года. К примеру, перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч, то есть знаки ставят через каждые 50–150 м.
Установка иных знаков должна быть обоснована, однако эти обоснования ничем не регламентированы, поэтому региональные власти порой ограничивают скорость по своему усмотрению.
Проблема существует давно, и Минтранс и ГИБДД несколько раз даже призывали провести ревизию дорожных знаков, но этого так и не было сделано.
- Со знаком «Уступи дорогу» приходится разбираться суду.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Коммерсант»
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