Со знаком «Уступи дорогу» придется разбираться суду

По иску юриста из Томской области проверят законность установки знака.

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Юрист из Северска (Томская область) Андрей Лыков обратился в Верховный суд и попросил признать недействующим как противоречащий российскому и международному законодательству пункт ПДД, описывающий знак 2.4 «Уступите дорогу», сообщает «Коммерсант».

Указатель в виде белого перевернутого треугольника обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге или по главной, если есть соответствующая информационная табличка.

Юрист считает, что из буквального прочтения пункта 2.4 («Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной») следует, что знак «Уступите дорогу» распространяется только на перекрестки, образованные пересечением дорог, но не примыканием или разветвлением.

Например, водитель подъехал к примыканию или разветвлению, но не понимает, должен ли он уступать дорогу, ведь пересечения дорог в буквальном смысле тут нет. Возникающая «правовая неопределенность» противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения» и увеличивает риск ДТП.

За шесть месяцев 2022 года, по данным ГИБДД, произошло более 9,1 тыс. аварий, связанных с несоблюдением очередности проезда перекрестков. Это 17,2% от их общего количества. В таких авариях погибло 350 человек, ранено 12,7 тысячи.

А как считают в МВД?

В МВД не согласны с требованием истца и считают, что тот неверно трактует документы, так как там, где в Правилах упоминается пересечение, имеется в виду именно «точка» пересечения, а не конкретный способ образования перекрестка.

Хотя в полиции и признают, что определения «разветвления» не существует, но считают, что это также является перекрестком.

Трактовку знака «Уступите дорогу» не меняли с 1993 года, а перешла она в неизменном виде из советских ПДД 1970-х годов.

Рассматривать иск будут в начале ноября.

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