Со знаком «Уступи дорогу» придется разбираться суду — журнал За рулем

Со знаком «Уступи дорогу» придется разбираться суду

По иску юриста из Томской области проверят законность установки знака.

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Юрист из Северска (Томская область) Андрей Лыков обратился в Верховный суд и попросил признать недействующим как противоречащий российскому и международному законодательству пункт ПДД, описывающий знак 2.4 «Уступите дорогу», сообщает «Коммерсант».

Указатель в виде белого перевернутого треугольника обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге или по главной, если есть соответствующая информационная табличка.

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Юрист считает, что из буквального прочтения пункта 2.4 («Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной») следует, что знак «Уступите дорогу» распространяется только на перекрестки, образованные пересечением дорог, но не примыканием или разветвлением.

Например, водитель подъехал к примыканию или разветвлению, но не понимает, должен ли он уступать дорогу, ведь пересечения дорог в буквальном смысле тут нет. Возникающая «правовая неопределенность» противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения» и увеличивает риск ДТП.

За шесть месяцев 2022 года, по данным ГИБДД, произошло более 9,1 тыс. аварий, связанных с несоблюдением очередности проезда перекрестков. Это 17,2% от их общего количества. В таких авариях погибло 350 человек, ранено 12,7 тысячи.

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А как считают в МВД?

В МВД не согласны с требованием истца и считают, что тот неверно трактует документы, так как там, где в Правилах упоминается пересечение, имеется в виду именно «точка» пересечения, а не конкретный способ образования перекрестка.

Хотя в полиции и признают, что определения «разветвления» не существует, но считают, что это также является перекрестком.

Трактовку знака «Уступите дорогу» не меняли с 1993 года, а перешла она в неизменном виде из советских ПДД 1970-х годов.

Рассматривать иск будут в начале ноября.

Фото: Depositphotos

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