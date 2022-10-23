Кто чаще нарушает ПДД: мужчины или женщины? Ответ тут

Мужчины и женщины по-разному воспринимают окружающую обстановку, напоминают эксперты.

Мужчины нарушают правила дорожного движения гораздо чаще, чем женщины, сообщила Федеральная служба автомобильного транспорта Германии после оценки статистики за 2020 год. В целом соотношение составило почти 87% нарушений к 13%, которые совершают женщины.

При этом доля женщин с водительскими правами в стране на сегодняшний день 42,6% (почти половина). Поэтому собранные данные можно считать значимыми.

На водителей-мужчин приходится 78% всех нарушений скоростного режима, 88% несут ответственность за несоблюдение правил при обгонах, среди нарушителей дистанции на дорогах также 82% мужчин. 68% таких нарушений, как проезд на красный, также совершено мужчинами.

И когда дело доходит до запрещенного использования мобильного телефона за рулем, мужчины тоже явно опережают женщин: около 74% против 26%.

Не делаем поспешных выводов

Так какой из этого следует сделать вывод: мужчины хуже водят машину или их следует рассматривать как более склонных к риску и агрессии на дороге?

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Исследование причин агрессивного поведения за рулем, проведенное немецким институтом исследования аварийных ситуаций в 2020 году, показало, что это свидетельствует лишь о другом восприятии мужчинами окружающей обстановки.

Свои нарушения мужчины часто объясняют и оправдывают якобы необоснованными препятствиями со стороны других участников дорожного движения или нелогичными ограничениями, установленными правилами, или неправильной организацией движения в конкретном месте. Лишь немногие готовы сразу признать свою вину.

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