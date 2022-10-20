Эксперт рассказал, что делать, если в аварии виноват водитель без ОСАГО — журнал За рулем

Эксперт рассказал, что делать, если в аварии виноват водитель без ОСАГО

Добиться компенсации в этом случае сложнее, но все же можно.

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Если виновником аварии стал водитель, у которого нет полиса автогражданки, то порой единственным способом получить компенсацию будет обращение в суд, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Для этого надо грамотно собрать документы, причем нет смысла обращаться в свою страховую компанию, потому что урегулирование будет вне рамок ОСАГО.

Необходимо получить справку об аварии, ее составит инспектор ГИБДД, если авария произошла на дороге общего пользования, или участковый, если ДТП случилось на придомовой территории.

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Понадобится также справка об оценке ущерба, ее можно заказать в специальных аккредитованных компаниях. Третий важный документ — иск в суд, и лучше, если его составит опытный юрист. Если все документы подобраны правильно, суд скорее всего удастся выиграть. Причем можно также потребовать взыскать с виновника аварии утрату товарной стоимости автомобиля, что в рамках ОСАГО невозможно. В этом случае суд должен назначить отдельную экспертизу.

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Как получить деньги

Но выиграть суд — это только полдела. Взысканием долга по исполнительному листу занимается служба судебных приставов, а она работает не всегда эффективно. К тому же у виновника аварии может не быть денег на счетах или ликвидного имущества, и тогда получить компенсацию можно будет только через списание небольших сумм с его зарплаты ежемесячно.

Поэтому по возможности до суда лучше не доводить, а заключить мировое соглашение. Оно составляется в произвольной форме: должны быть указаны обстоятельства ДТП, сумма, которую виновник выплатил пострадавшему, и оговорено, что стороны не имеют претензий друг к другу.



Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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