Стало известно, к чему приводит покупка дешевого полиса ОСАГО

Ни к чему хорошему это не приводит, а может обернуться большими расходами и даже привлечением к уголовной ответственности.

Приобрести полис ОСАГО можно не только в офисе страховой компании или при личной встрече с ее сотрудником, но и онлайн. Около 80% договоров составляется в электронном виде, рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов в интервью радио Sputnik. Именно здесь чаще всего обманывают автовладельцев.

Гражданин покупает полис в интернете и попадает, например, на фишинговый сайт, где просто теряет деньги.

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Пытаясь сэкономить, автовладелец покупает дешевый полис у посредника, а тот вносит в базу РСА информацию о другом водителе — с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса), другой регион, дешевую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и продает его гражданину.

А после проверки может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не эта конкретная машина, объяснил Сергей Ефремов. За фальсификат же придется ответить самому автовладельцу.