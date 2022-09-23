Эксперт рассказал, кого страховщики называют «недобросовестными потерпевшими» — журнал За рулем

Эксперт рассказал, кого страховщики называют «недобросовестными потерпевшими»

При дефиците запчастей на рынке страховые комапнии пытаются найти выходы, чтобы отремонтировать автомобили по ОСАГО. Но не все их предложения нравятся автовладельцам.

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Страховщики и автосервисы не успевают осуществлять ремонт автомобилей по ОСАГО в установленный законом срок (30 календарных дней). В рамках круглого стола «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся в Общественной палате РФ, представители страховых компаний и СТО предложили смягчить предусмотренные законом сроки и временно разрешить ремонтировать автомобили тем, что можно достать прямо сейчас — б/у запчастями.

На круглом столе был и представитель от «За рулем», у которого есть вопросы как к этим предложениям, так и к самим страховым компаниям. Хотя он признает, что ситуация в ОСАГО сейчас сложилась действительно сложная.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Эксперт рассказал, кого страховщики называют «недобросовестными потерпевшими»
— Предложения автостраховщиков многих не устраивают, при этом возникает вопрос, а выход-то какой? Ремонтировать машины надо, оригинальных качественных запчастей действительно не хватает. Конечно, можно все отдать на откуп заказчика — если автовладелец согласен на ремонт бэушными запчастями — ремонтировать, если не согласен, тогда ждать полгода и больше, пока нужная деталь появится.

Ужас ситуации заключается в том, что когда клиент спрашивает, могут ли отремонтировать его автомобиль за деньги, ответ, как правило, всегда утвердительный. И по каско тоже чаще ремонтируют. А когда ты приходишь по ОСАГО, то запчастей часто нет. Это людей выводит из себя. Уже сейчас начался отказ от покупки полисов ОСАГО, и я на этом круглом столе открыто сказал представителям страховых компаний, что они доведут ситуацию до того, что люди в массовом порядке перестанут покупать автогражданку. Все это может привести к разрушению этого вида страхования.

Уже сейчас есть регионы, где 50% водителей ездят без ОСАГО, в среднем же не покупают полисы 25–30% водителей даже в благополучных городах. То есть человек, который пострадает от такого водителя, незащищен. Он может требовать возмещения по суду, но не каждый на это способен, да и процедура небыстрая.

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А страховые сейчас уже в открытую используют термин — недобросовестный потерпевший! Это не мошенник, не подставляла и работающий с ним автоюрист, теперь это человек, который пострадал в ДТП, и просто хояет нормального к себе отношения и исполнения страховыми и связанными с ними СТО своих обязательств. Требует нормально и вовремя отремонтировать автомобиль, то есть то, что ему положено по закону. Если такой автовладелец не хочет входить в положение страховых компаний, не хочет уходить с теми «копейками», которые ему предлагают в качестве возмещения убытка, его называют недобросовестным потерпевшим.

Я прогнозирую массовый отказ людей от покупки ОСАГО, а дополнительным «стимулом» становится то, что полисы еще и дорожают. Страховщики уповают на то, что в ближайшее время заработает контроль с помощью видеокамер за наличием полиса ОСАГО. Хотя марте этого года он не заработал (как было обещано) и неизвестно, когда заработает. Но если предположить, что это когда-то случится, то страховым опять будет хорошо, они всех загонят в эту обязаловку, только еще и с упавшим качеством. По крайней мере в тех регионах, где камер много — в Москве, Питере, Татарстане и так далее.


Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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