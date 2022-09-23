Эксперт рассказал, кого страховщики называют «недобросовестными потерпевшими»

При дефиците запчастей на рынке страховые комапнии пытаются найти выходы, чтобы отремонтировать автомобили по ОСАГО. Но не все их предложения нравятся автовладельцам.

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Страховщики и автосервисы не успевают осуществлять ремонт автомобилей по ОСАГО в установленный законом срок (30 календарных дней). В рамках круглого стола «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся в Общественной палате РФ, представители страховых компаний и СТО предложили смягчить предусмотренные законом сроки и временно разрешить ремонтировать автомобили тем, что можно достать прямо сейчас — б/у запчастями.

На круглом столе был и представитель от «За рулем», у которого есть вопросы как к этим предложениям, так и к самим страховым компаниям. Хотя он признает, что ситуация в ОСАГО сейчас сложилась действительно сложная.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Ужас ситуации заключается в том, что когда клиент спрашивает, могут ли отремонтировать его автомобиль за деньги, ответ, как правило, всегда утвердительный. И по каско тоже чаще ремонтируют. А когда ты приходишь по ОСАГО, то запчастей часто нет. Это людей выводит из себя. Уже сейчас начался отказ от покупки полисов ОСАГО, и я на этом круглом столе открыто сказал представителям страховых компаний, что они доведут ситуацию до того, что люди в массовом порядке перестанут покупать автогражданку. Все это может привести к разрушению этого вида страхования.

Уже сейчас есть регионы, где 50% водителей ездят без ОСАГО, в среднем же не покупают полисы 25–30% водителей даже в благополучных городах. То есть человек, который пострадает от такого водителя, незащищен. Он может требовать возмещения по суду, но не каждый на это способен, да и процедура небыстрая.

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А страховые сейчас уже в открытую используют термин — недобросовестный потерпевший! Это не мошенник, не подставляла и работающий с ним автоюрист, теперь это человек, который пострадал в ДТП, и просто хояет нормального к себе отношения и исполнения страховыми и связанными с ними СТО своих обязательств. Требует нормально и вовремя отремонтировать автомобиль, то есть то, что ему положено по закону. Если такой автовладелец не хочет входить в положение страховых компаний, не хочет уходить с теми «копейками», которые ему предлагают в качестве возмещения убытка, его называют недобросовестным потерпевшим.

Я прогнозирую массовый отказ людей от покупки ОСАГО, а дополнительным «стимулом» становится то, что полисы еще и дорожают. Страховщики уповают на то, что в ближайшее время заработает контроль с помощью видеокамер за наличием полиса ОСАГО. Хотя марте этого года он не заработал (как было обещано) и неизвестно, когда заработает. Но если предположить, что это когда-то случится, то страховым опять будет хорошо, они всех загонят в эту обязаловку, только еще и с упавшим качеством. По крайней мере в тех регионах, где камер много — в Москве, Питере, Татарстане и так далее.