Эксперты предрекают волну отказов от полисов ОСАГО — журнал За рулем

Эксперты предрекают волну отказов от полисов ОСАГО

Автовладельцы больше не могут рассчитывать на адекватную компенсацию в случае ДТП, считают в Национальном автомобильном союзе.

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Поводом для жестких заявлений Национального автомобильного союза стало планируемое с 13 сентября расширение тарифного коридора — на 26%.

«В этом году мы увидели уже три повышения цен на страховку — это теперь называют „расширением тарифного коридора“, — заявил изданию News.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Одновременно идет и другой процесс — снижение выплат автовладельцам в случае дорожно-транспортного происшествия. Запчасти за последнее время подорожали в среднем на 50–70%, при этом стоимость деталей в каталогах, используемых страховыми компаниями, была увеличена лишь на 20–25%.

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Кроме того, Банк России разрешил страховщикам при расчетах использовать аналоги запчастей — это означает, что размер выплат еще снизится, так как, скорее всего, они будут ориентироваться на самый дешевый аналог с коэффициентом износа до 50%. Есть оговорка: альтернативные цены будут применяться только в том случае, если оригинальной запчасти нет на рынке. Но кто и как это будет устанавливать, не объясняется.

То есть, по факту платить мы будем больше, а получать страховых возмещений — меньше, считают в Национальном автосоюзе и прогнозируют, что на первом этапе мы увидим увеличение количества тех, кто перестал страховаться из-за подорожания услуги, а на втором  — потенциальных клиентов станет меньше из-за недостаточных выплат.

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На сегодняшний день, предполагают в организации, число тех, кто не имеет полиса ОСАГО, в зависимости от региона колеблется от 10% до 20%, а в ближайшие два-три года доля таковых может вырасти до 40%.

Среди предложений, как выровнять ситуацию, все чаще звучит идея создать единую государственную страховую компанию, которая не будет заинтересована в извлечении прибыли.

В любом случае реформа системы страхования автогражданской ответственности явно назрела, уверены специалисты.

Фото: АГН «Москва»

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