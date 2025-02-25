4 способа обмануть алкотестер ГАИ — где правда, а где миф

«За рулем» оценил эффективность методов «борьбы» с гаджетами инспекторов ДПС

Люди любят искать какие-то уникальные способы «хакнуть» эту жизнь. Они вставляют заглушку в слот для ремня безопасности, чтобы машина «думала», что водитель пристегнут. Они закидывают снегом или грязью автомобильный номер – теперь-то камера точно не распознает нарушителя (нет). И, конечно же, такие автолюбители непрерывно ищут способы обмануть алкотестер инспектора ГАИ, чтобы позволить себе за рулем больше других. Насколько перспективны эти поиски?

Через какое время после застолья можно садиться за руль

Важно помнить, что единственным надежным способом избежать последствий вождения в нетрезвом состоянии является полный отказ от алкоголя.

Если вы понимаете, что накануне перебрали, откажитесь от поездок за рулем минимум на 24 часа. Это тот временной минимум, после которого вы можете быть уверены, что реакции организма восстановились. Теперь вы не представляете угрозы для себя и других участников дорожного движения.

Это не мы придумали, таково мнение специалистов. Кстати, не забудьте заглянуть в нашу статью «Неудобные вопросы об алкоголе за рулем». В ней мы вместе с психологом-реабилитологом Вадимом Кравцовым развенчиваем популярные мифы об алкоголе и вождении. Про то, какое время должно пройти от застолья до руля, мы с ним тоже поговорили.

Пренебрегать правилом «Выпил? За руль не садись!» мы категорически не рекомендуем. Это чревато страшными авариями. А еще напомним, что с 1 января 2025 года наказание за «пьянку» в России ужесточили. Теперь штраф по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ составляет 45 000 рублей.

Параллельно с этим виновника ждет лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Итак, теперь, когда вы владеете теорией вопроса, настало время перейти к практике. Можно ли обмануть алкотестер?

Способ 1: жвачка

Такая тактика применяется водителями уже не одно десятилетие. Многие пытаются замаскировать запах перегара с помощью жевательной резинки. Но вряд ли на деле это кому-то удалось.

Вот пара весомых аргументов против этого «дедовского метода».

Алкоголь выводится через дыхание. Когда алкоголь попадает в организм, он метаболизируется печенью и выводится через дыхание, пот и мочу. Поэтому запах алкоголя остается в дыхании после того, как человек перестал пить. Даже если вы устранили источник зловония во рту, от вас все равно будет пахнуть, ведь вы потеете – как и любой человек. Кстати, установлено, что из-за особенностей организма запах перегара у некоторых людей может сохраняться до трех дней. Вот уж кому действительно лучше вообще не пить.

Жвачка не нейтрализует алкоголь. Жвачка с фруктовым ароматом действительно может слегка замаскировать запах алкоголя. Однако она не обладает свойствами, которые могли бы нейтрализовать молекулы алкоголя, поэтому запах все равно может оставаться заметным. А вот мятная жвачка может даже усилить неприятный запах, добавив в него «мятную нотку». Вряд ли это тот эффект, на который вы рассчитывали.

Способ 2: обратная продувка

Обмануть защиту от неполного продувания на некоторых алкотестерах можно, если делать вместо выдоха глубокий вдох. Расчет на то, что до сенсора воздух, в котором содержится спирт, не дойдет. Из-за этого прибор показывает, что испытуемый трезв.

Начнем с того, что обратное продувание сразу видно со стороны. Скорее всего, попытка сделать вдох вместо выдоха будет тут же пресечена инспектором ГАИ, который проводит проверку на трезвость.

Кроме того, технологии не стоят на месте, так что современные алкотестеры все чаще оснащают так называемыми мундштуками с обратным клапаном. Он позволяет полностью исключить возможность некорректного продувания. Воздух через них может проходить только в одном направлении, что исключает возможность делать вдох вместо выдоха.

Способ 3: неполное продувание

Этот совет встречается чаще, чем предыдущие. Он является вариацией уже знакомой нам «обратной продувки». Во время проверки на трезвость водитель делает выдох в мундштук. Вся фишка в том, что выдох этот недостаточно глубокий, так что сенсору в гаджете просто не хватает объема воздуха для анализа.

Спешим разочаровать тех, кто уже начал тренироваться дышать умеренно: данный способ также не сработает. В алкотестерах инспекторов ГАИ установлена специальная система, анализирующая объем проходящего через прибор воздуха. Если его недостаточно, гаджет обязательно сообщит об этом владельцу – завершить тест невозможно.

Продолжать подобные «фокусы» не советуем. В этом случае вас тут же направят на медицинское освидетельствование в больницу, где возьмут пробу мочи или крови (в зависимости от медицинских показаний). Обмануть медиков не представляется возможным.

Способ 4: дышать быстро-быстро

Серия быстрых и коротких вдохов-выдохов за 15 секунд до начала теста способна, по разным оценкам, «скостить» 0,1-0,3 промилле. Ставка на то, что выдыхаемый воздух в этом случае просто не успевает обогатиться парами спирта за счет его быстрой смены.

Но этот способ тоже не сработает. Сложно представить себе инспектора ГАИ, который в течение 15 секунд будет терпеливо наблюдать за тем, как вы осуществляете такие вот «дыхательные практики».

Вместо итога

Современные алкотестеры, которые имеются в арсенале у инспекторов ГАИ, – это не просто пластмассовые игрушки с AliExpress, а сложные приборы, которые стоят не один десяток тысяч рублей. Поверьте, их разработчики знают все о способах обмана алкотестеров и устраняют возможности их применения.

Кстати, проверка алкотестером не является обязательной, и от нее можно отказаться. Она нужна самому инспектору, чтобы убедиться в своих подозрениях. А вот от медосвидетельствования, на которое вас направят из-за нежелания «продуваться», отказываться уже нельзя – за это вас лишат прав.

«За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения.