Крайняя необходимость — когда и почему можно нарушать ПДД
«Крайнюю необходимость» можно понимать по-разному, но на языке закона под этим подразумевается чрезвычайно важный инструмент правоприменения, который может даже спасти жизнь. А еще крайняя необходимость позволит избежать наказания, если:
- вы покинули место ДТП для получения экстренной медпомощи;
- вы грубо нарушили ПДД, чтобы избежать столкновения или объехать непреодолимое препятствие;
- вы сели за руль без прав, чтобы спастись от стихийного бедствия.
Вот лишь малый список ситуаций, в которых можно ссылаться на крайнюю необходимость. Главное – знать, как и в какой момент это делать.
Что такое «крайняя необходимость» и зачем она водителю
Для начала – немного теории. В юридической практике крайняя необходимость часто определяется как обстоятельство, при котором лицо вынуждено нарушить закон в целях защиты от угрозы, которая сама по себе является реальной, неминуемой и значительной.
Согласно ст. 2.7 КоАП РФ:
«Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».
Условно, если за вами мчится маньяк, вы можете нарушить скоростной режим, чтобы уйти от погони и защитить себя и своих близких. Если позднее вам удастся собрать достаточное количество доказательств в пользу того, что угроза была реальной, суд признает ваш поступок крайней необходимостью. В таком случае вам за превышение скорости ничего не грозит.
Ключевое слово здесь – «если». Потому как суды не спешат оправдывать нарушения, даже совершенные ради спасения жизни. Ниже мы выясним, какими аргументами следует вооружиться водителю, чтобы не пострадать из-за врожденного инстинкта самосохранения.
Когда применяется крайняя необходимость
Для того чтобы действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, не считались правонарушением и водитель был освобожден от юридической ответственности, должны быть выполнены следующие условия.
- Наличие реальной угрозы: в момент правонарушения должна существовать очевидная и неминуемая угроза жизни или здоровью человека, либо угроза крупным ущербом для имущества.
- Отсутствие возможности избежать угрозы иными средствами: лицо, осуществляющее незаконные действия в состоянии крайней необходимости, должно продемонстрировать, что других законных способов избежать угрозы не было.
- Соразмерность действий: действия, совершенные в рамках крайней необходимости, должны быть соразмерны опасности. Например, если угроза жизни человека может быть устранена, применив минимальное количество силы, применение чрезмерных мер может привести к юридическим последствиям.
Пример из судебной практики
Для того чтобы показать, как крайняя необходимость работает на практике, давайте взглянем на постановление Верховного суда РФ, который разобрал дело о ДТП, произошедшем в Саратове. Вкратце рассказываем суть, избегая зубодробительных юридических формулировок.
Итак, гражданин Т., передвигаясь на машине, врезался в бок автомобиля гражданина А., который ехал по соседству справа. Казалось бы, ситуация банальная – виноват тот, кто не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении. Так же посчитал и инспектор ГАИ, который выписал гражданину Т. штраф по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования. Казалось бы – дело закрыто, расходимся.
Однако гражданин Т. не согласился с назначенным наказанием и последовательно его обжаловал, дойдя до Верховного суда. Верховный суд с решениями нижестоящих судов не согласился.
Суд сослался на запись видеорегистратора «виновника» ДТП, на которой было видно, что противоправный маневр тот совершил для того, чтобы избежать лобового столкновения с автомобилем, за рулем которого был гражданин М. Данный гражданин утверждал, что выехал на встречку, так как внезапно почувствовал себя плохо и на несколько секунд «отключился».
С деталями дела можно ознакомиться по этой ссылке, мы не будем долго их расписывать. Скажем только, что в итоге Верховный суд удовлетворил жалобу гражданина Т. и признал, что мужчина действовал в целях предотвращения лобового столкновения автомобилей, то есть в состоянии крайней необходимости. Несправедливый штраф, выписанный инспектором, был отменен.
О чем это говорит? Во-первых, о том, что жаловаться на ошибки сотрудников ДПС можно и даже нужно. Во-вторых, в ситуации, где имеет место крайняя необходимость, все решает контекст и сильная доказательная база.
Как доказать крайнюю необходимость
Доказать суду, что у вас не было выбора, кроме как нарушить закон, – задача не из легких. Однако при правильной подготовке и четкой убежденности в своей правоте это возможно. Кстати, вышеописанный пример это подтверждает.
Ваша основная задача – доказать, что масштаб потенциального вреда, который мог бы быть причинен вашему имуществу или здоровью, крупнее или равнозначен тому вреду, который вы причинили своим правонарушением. Говоря проще, игра должна стоить свеч. Поэтому…
- Не стесняйтесь писать замечания в протоколе. Конечно, у вас может быть шок или стресс после произошедшего ЧП. Но чрезвычайно важно еще на этапе составления протокола инспектором в подробностях указать все свои замечания в графе «Объяснение лица...». Вот так выглядит протокол – не поленитесь перейти по ссылке, чтобы в случае чего знать, где искать нужные строчки. Если в графе не хватает места, требуйте дополнительный лист, чтобы закончить основную мысль.
- Соберите доказательства. У суда должно сложиться четкое понимание, что иначе поступить вы не могли. Есть запись видеорегистратора? – Чудесно. Прохожие стали очевидцами вашего нарушения? – Не забудьте записать их контакты, чтобы суд мог рассмотреть их свидетельские показания. А еще непременно сфотографируйте место нарушения ПДД. В кадр должны попасть объекты, доказывающие, что фотография сделана именно там, где составлялся протокол. Зафиксируйте номера домов, а на дорогах вне населенного пункта – километровые столбы, обозначения населенных пунктов, какие-то другие легкоузнаваемые объекты и машину ГИБДД.
- Предупредите ГАИ, что уехали с места ДТП. Если из-за угрозы здоровью пострадавших вам необходимо покинуть место ДТП, обязательно оставьте свои контакты другим участникам аварии, а также сообщите об этом по телефону «112». При первой же возможности возвращайтесь.
- В суде ссылайтесь на реальную угрозу. Опасность должна угрожать, то есть быть реальной, а не предполагаемой, должна угрожать в реальный момент времени, а не обращена в будущее.
- Реально оцените свои возможности. Доказать крайнюю необходимость достаточно сложно. Так что беспристрастно взгляните на ситуацию: а точно ли крайняя необходимость имела место быть? Справитесь ли вы с защитой в суде самостоятельно?
Взявшись доказывать крайнюю необходимость, важно помнить, что каждое ваше действие в тот момент может быть подвергнуто тщательному анализу со стороны суда, так что даже минимальный просчет может негативно отразиться на вашей правовой защите.
Если понимаете, что у суда будет к чему придраться, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. В конце концов, если у вас обострится аппендицит, вы же не будете самостоятельно его оперировать.
- «За рулем» объяснил, в каких случаях сотрудник ДПС может проверить ваш смартфон.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте