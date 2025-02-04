Крайняя необходимость — когда и почему можно нарушать ПДД

«За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения

«Крайнюю необходимость» можно понимать по-разному, но на языке закона под этим подразумевается чрезвычайно важный инструмент правоприменения, который может даже спасти жизнь. А еще крайняя необходимость позволит избежать наказания, если:

вы покинули место ДТП для получения экстренной медпомощи;

вы грубо нарушили ПДД, чтобы избежать столкновения или объехать непреодолимое препятствие;

вы сели за руль без прав, чтобы спастись от стихийного бедствия.

Вот лишь малый список ситуаций, в которых можно ссылаться на крайнюю необходимость. Главное – знать, как и в какой момент это делать.

Что такое «крайняя необходимость» и зачем она водителю

Для начала – немного теории. В юридической практике крайняя необходимость часто определяется как обстоятельство, при котором лицо вынуждено нарушить закон в целях защиты от угрозы, которая сама по себе является реальной, неминуемой и значительной.

Согласно ст. 2.7 КоАП РФ:

«Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

Условно, если за вами мчится маньяк, вы можете нарушить скоростной режим, чтобы уйти от погони и защитить себя и своих близких. Если позднее вам удастся собрать достаточное количество доказательств в пользу того, что угроза была реальной, суд признает ваш поступок крайней необходимостью. В таком случае вам за превышение скорости ничего не грозит.

Ключевое слово здесь – «если». Потому как суды не спешат оправдывать нарушения, даже совершенные ради спасения жизни. Ниже мы выясним, какими аргументами следует вооружиться водителю, чтобы не пострадать из-за врожденного инстинкта самосохранения.

Когда применяется крайняя необходимость

Для того чтобы действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, не считались правонарушением и водитель был освобожден от юридической ответственности, должны быть выполнены следующие условия.

Наличие реальной угрозы: в момент правонарушения должна существовать очевидная и неминуемая угроза жизни или здоровью человека, либо угроза крупным ущербом для имущества.

Отсутствие возможности избежать угрозы иными средствами: лицо, осуществляющее незаконные действия в состоянии крайней необходимости, должно продемонстрировать, что других законных способов избежать угрозы не было.

Соразмерность действий: действия, совершенные в рамках крайней необходимости, должны быть соразмерны опасности. Например, если угроза жизни человека может быть устранена, применив минимальное количество силы, применение чрезмерных мер может привести к юридическим последствиям.

Пример из судебной практики

Для того чтобы показать, как крайняя необходимость работает на практике, давайте взглянем на постановление Верховного суда РФ, который разобрал дело о ДТП, произошедшем в Саратове. Вкратце рассказываем суть, избегая зубодробительных юридических формулировок.

Итак, гражданин Т., передвигаясь на машине, врезался в бок автомобиля гражданина А., который ехал по соседству справа. Казалось бы, ситуация банальная – виноват тот, кто не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении. Так же посчитал и инспектор ГАИ, который выписал гражданину Т. штраф по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования. Казалось бы – дело закрыто, расходимся.

Однако гражданин Т. не согласился с назначенным наказанием и последовательно его обжаловал, дойдя до Верховного суда. Верховный суд с решениями нижестоящих судов не согласился.

Суд сослался на запись видеорегистратора «виновника» ДТП, на которой было видно, что противоправный маневр тот совершил для того, чтобы избежать лобового столкновения с автомобилем, за рулем которого был гражданин М. Данный гражданин утверждал, что выехал на встречку, так как внезапно почувствовал себя плохо и на несколько секунд «отключился».

С деталями дела можно ознакомиться по этой ссылке, мы не будем долго их расписывать. Скажем только, что в итоге Верховный суд удовлетворил жалобу гражданина Т. и признал, что мужчина действовал в целях предотвращения лобового столкновения автомобилей, то есть в состоянии крайней необходимости. Несправедливый штраф, выписанный инспектором, был отменен.

О чем это говорит? Во-первых, о том, что жаловаться на ошибки сотрудников ДПС можно и даже нужно. Во-вторых, в ситуации, где имеет место крайняя необходимость, все решает контекст и сильная доказательная база.

Как доказать крайнюю необходимость

Доказать суду, что у вас не было выбора, кроме как нарушить закон, – задача не из легких. Однако при правильной подготовке и четкой убежденности в своей правоте это возможно. Кстати, вышеописанный пример это подтверждает.

Ваша основная задача – доказать, что масштаб потенциального вреда, который мог бы быть причинен вашему имуществу или здоровью, крупнее или равнозначен тому вреду, который вы причинили своим правонарушением. Говоря проще, игра должна стоить свеч. Поэтому…

Не стесняйтесь писать замечания в протоколе. Конечно, у вас может быть шок или стресс после произошедшего ЧП. Но чрезвычайно важно еще на этапе составления протокола инспектором в подробностях указать все свои замечания в графе «Объяснение лица...». Вот так выглядит протокол – не поленитесь перейти по ссылке, чтобы в случае чего знать, где искать нужные строчки. Если в графе не хватает места, требуйте дополнительный лист, чтобы закончить основную мысль.

Соберите доказательства. У суда должно сложиться четкое понимание, что иначе поступить вы не могли. Есть запись видеорегистратора? – Чудесно. Прохожие стали очевидцами вашего нарушения? – Не забудьте записать их контакты, чтобы суд мог рассмотреть их свидетельские показания. А еще непременно сфотографируйте место нарушения ПДД. В кадр должны попасть объекты, доказывающие, что фотография сделана именно там, где составлялся протокол. Зафиксируйте номера домов, а на дорогах вне населенного пункта – километровые столбы, обозначения населенных пунктов, какие-то другие легкоузнаваемые объекты и машину ГИБДД.

Предупредите ГАИ, что уехали с места ДТП. Если из-за угрозы здоровью пострадавших вам необходимо покинуть место ДТП, обязательно оставьте свои контакты другим участникам аварии, а также сообщите об этом по телефону «112». При первой же возможности возвращайтесь.

В суде ссылайтесь на реальную угрозу. Опасность должна угрожать, то есть быть реальной, а не предполагаемой, должна угрожать в реальный момент времени, а не обращена в будущее.

Реально оцените свои возможности. Доказать крайнюю необходимость достаточно сложно. Так что беспристрастно взгляните на ситуацию: а точно ли крайняя необходимость имела место быть? Справитесь ли вы с защитой в суде самостоятельно?

Взявшись доказывать крайнюю необходимость, важно помнить, что каждое ваше действие в тот момент может быть подвергнуто тщательному анализу со стороны суда, так что даже минимальный просчет может негативно отразиться на вашей правовой защите.

Если понимаете, что у суда будет к чему придраться, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. В конце концов, если у вас обострится аппендицит, вы же не будете самостоятельно его оперировать.

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