Инспектор ГАИ хочет проверить мой телефон — как быть?

«За рулем» объяснил, в каких случаях сотрудник ДПС может проверить ваш смартфон

Мы все уже привыкли к тому, что в момент остановки инспектором ГАИ у водителей есть прямая обязанность (п. 2.1.1. ПДД РФ) передать ему для проверки права, СТС и полис ОСАГО. Но ситуации на дороге бывают разные, и порой от инспектора может поступить довольно нестандартная просьба – передать для проверки еще и мобильный телефон.

В этот момент каждый из нас встает перед серьезным выбором. Отказать? Но тогда это может стать поводом для еще более жесткой проверки. Согласиться? Но ведь там вся ваша жизнь, которая на то и частная, чтобы не делиться ею с посторонними…

О том, как выпутаться из этой непростой ситуации, сохранив права и не растеряв чувство собственного достоинства, расскажем прямо сейчас.

7 случаев, когда инспектор может потребовать у водителя телефон

Причины для проверки телефона могут быть разные, но чаще всего инспекторы объясняют необходимость проверки тем, что это нужно для выявления нарушителей или пресечения противоправных действий. Ниже мы перечислили наиболее распространенные ситуации, в которых ваш мобильный телефон может стать предметом интереса со стороны правоохранительных органов.

1. Проверка на наличие нарушений ПДД

Если инспектор ГАИ подозревает вас в совершении правонарушения, связанным с управлением автомобилем (например, использование телефона за рулем), он может запросить телефон. Это может быть связано с необходимостью проверить видео- или аудиозапись, подтверждающую вашу вину или невиновность.

2. Проверка на наличие записи нарушений ПДД

В случае если вы стали участником ДТП или ваш регистратор зафиксировал чье-то чужое правонарушение, инспектор может запросить ваш телефон для просмотра фотографий аварии или записи регистратора. Последнее актуально только в том случае, если ваше устройство оснащено специальным модулем и передает данные на смартфон.

3. Участие в розыске

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, которое может иметь значение для правоохранительных органов (например, угон автомобиля или другое серьезное правонарушение), инспектор может запросить ваш телефон для получения необходимой информации или анализа обстоятельств произошедшего.

4. Проверка на использование приложения для такси

Данный пункт относится к коммерческим перевозкам. В случаях, когда таксисты используют приложения-агрегаторы для вызова такси, инспектор может потребовать показать экран телефона для проверки информации о поездке. Это может происходить в случае нарушения правил перевозки людей (например, ваши пассажиры не пристегнуты) или в случае, если вы останавливались в запрещенных местах.

5. Проверка на наличие угроз безопасности

Если инспектор подозревает, что на вашем телефоне могут находиться данные, касающиеся угрозы безопасности на дороге или другим участникам движения (например, сообщения с угрозами или координаты потенциального места преступления), он вправе запросить доступ к устройству.

6. Установление лиц, совершивших противоправные действия

Инспектор может попросить ваш телефон, чтобы убедиться, что вы не занимаетесь какой-либо противозаконной деятельностью – например, употреблением или распространением запрещенных веществ. Как правило, в таких случаях сотрудники полиции просят показать навигатор и/или карты в смартфоне.

7. Проверка на использование фейкового аккаунта в каршеринге

В последние годы инспекторы ГИБДД все чаще требуют открыть приложение на смартфоне, чтобы убедиться, что за рулем именно тот водитель, который арендовал машину.

Имеет ли инспектор право требовать у водителя смартфон

Тут, как говорится, не все так однозначно. С одной стороны, мы вновь вспоминаем уже упомянутый выше пункт 2.1.1. ПДД РФ, где четко сказано, что водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки только три документа:

водительское удостоверение;

регистрационные документы на автомобиль;

полис ОСАГО (в том числе электронный или в виде распечатки).

Сотрудники ГАИ – люди с опытом. Они знают, что вы это правило прекрасно знаете, так что в случае отказа водителей показать телефон ссылаются уже на статью 13 ФЗ «О полиции». В ней говорится, что полиция вправе осматривать предметы, которые вызывают подозрение или могут представлять угрозу безопасности.

Но тут вам как водителю важно помнить, что это право ограничивается внешним осмотром предметов и не распространяется на просмотр содержимого устройства без постановления суда или других веских на то оснований.

Условно: «пробить» по базе IMEI-код (уникальный цифровой код устройства, который нужен, чтобы выделять конкретный аппарат среди всех остальных) вашего смартфона либо удостовериться, что аккаунт в каршеринге действительно ваш, инспектор ГАИ может. Но вот попутно читать ваши переписки в мессенджерах или просматривать посты в соцсетях – ни в коем случае.

Основания, которые сподвигли инспектора требовать у вас передачи телефона, ему придется впоследствии обосновывать в суде, если таковой состоится. Так что просто так, ради забавы или самоутверждения, требовать у вас мобильный телефон никто не будет – инспектору нужны веские причины. Потенциально проблем от такой просьбы для сотрудника полиции больше, чем пользы.

О том, как следует себя вести в случае просьбы со стороны инспектора проверить ваш смартфон, читайте на следующей странице.