Как за границей наказывают за гаджеты в руках водителя

Запрет на «телефон в руке» с начала 2000‑х есть почти везде

В большинстве стран с высоким уровнем автомобилизации, которому обычно соответствует и плотность дорожных камер, отношение к телефону такое же, как у нас, или еще строже.

Запрет на «телефон в руке» с начала 2000‑х есть почти везде. Hands free – пожалуйста.

Так, в Германии нарушением считается телефон в руке при работающем двигателе – даже если машина никуда не едет. Схожее правило с 2022 года действует в Великобритании. У многих запрещены и прочие коммуникационные устройства – все, что позволяют вести беседы и использовать интернет. Различия в нюансах и величине штрафов.

В США в разных штатах разные порядки. В большинстве действует полный запрет любых электронных устройств в руках. В некоторых держать телефон на ходу можно, но запрещены текстовые сообщения (самый аварийно-опасный вариант использования гаджетов). В Аляске телефон в руке запрещен только водителям общественного транспорта.

В Японии, помимо высоких штрафов (до 16 тысяч рублей), за повторно выявленное пользование телефоном за рулем – до 6 месяцев тюрьмы.

В Израиле вместе с телефонами запрещены еда и питье во время вождения: в Правилах прописаны «обе руки на руле».

На Кипре также запрещено без нужды снимать руки с руля, кофе и хот-доги вне закона. А ПДД Туркменистана вдобавок к этому запрещают курение и «повышенную громкость» музыки.