Телефон в руке не держать и другие запреты: новое в ПДД 2025

С 1 марта 2025 года активируется очередной пакет поправок в ПДД

Новые правила

Самое обсуждаемое изменение: дополнят пункт 2.7, запрещающий телефон в руках во время движения.

Запретят вообще любые «устройства, не предусмотренные конструкцией ТС и требующие использования рук или отвлечения от управления во время движения, за исключением случаев использования их функций без применения рук». Под такое описание попадают не только планшеты и рации, но и, например, электронные сигареты.

Обычные табачные изделия затруднительно причислить к «устройствам». И штатная медиасистема легальна – она предусмотрена конструкцией. Также за рулем можно пить кофе и есть бургеры, хотя эти действия тоже требуют использования рук и отвлекают от управления.

До идеальной формулировки «водителю запрещено отвлекаться от управления транспортным средством» мы, видимо, не дойдем никогда. Может, оно и к лучшему.

Есть вопросы

Ряд ожидаемых поправок в ПДД вызывает вопросы. Например, из пункта 19.7 уберут прямой запрет на подключение задних противотуманных фонарей к стоп-сигналам. Это для того, чтобы с 1 марта можно было пугать всех сзади при каждом нажатии на тормоз или зачем?

До 1 марта у нас действуют три типа пешеходных переходов: обозначенные знаками, обозначенные разметкой, обозначенные одновременно и тем, и другим. С 1 марта переходы, обозначенные только разметкой, обустраивать перестанут (наверное). В этом есть логика – разметку часто заметает снегом или грязью. Но, видимо, такие переходы еще останутся – и непонятно, считать их после 1 марта переходами или нет.

Меняются также условия применения светоотражающего жилета. До 1 марта его обязательно нужно надевать помимо прочего «в условиях ограниченной видимости», а после 1 марта – «в условиях недостаточной видимости». Если кто не знает, в чем разница, читайте ПДД – там есть определения. И потом не путайте!

О других изменениях, касающихся автомобилистов, мы еще расскажем – заходите почаще!