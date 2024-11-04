Новые штрафы для автомобилистов (и таксистов)– скоро

Эксперт «За рулем» выяснил, какие гаджеты станут запретными для водителей

Министерство транспорта России готовит масштабные изменения в ПДД, которые могут существенно ограничить использование электронных устройств водителями. Предлагаемые поправки вызывают неоднозначную реакцию автомобилистов. За что же будут штрафовать?

Даже вейпы под запретом

Текущая формулировка в ПДД запрещает пользоваться за рулем лишь телефоном, да и то не оборудованным устройством хэндс-фри. Такая формулировка очевидно устарела, но предлагаемая Минтрансом поправка не о телефоне вовсе. Теперь под запрет подпадают абсолютно любые гаджеты – пользоваться ими будет запрещено.

Формулировка из проекта поправок:

Запрещено пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения.

То есть, водителям будет запрещено пользоваться абсолютно любыми устройствами, которые нужно брать руками во время управления автомобилем. Это касается не только телефонов, но и навигационных программ на смартфонах, а также электронных сигарет и вейпов . При этом штатные навигационные системы автомобилей останутся (пока) разрешенными.

Возникает вопрос: почему использование встроенного навигатора считается безопасным, а аналогичные функции на смартфоне – нет? Почему просмотр сериала на встроенном гигантском мониторе разрешен, а такой же просмотр видео на своем планшете – очень опасен и водителя оштрафуют?

Такси вне закона

Как известно, абсолютно все таксисты пользуются специальными мобильными приложениями для приема заказов. Они запускаются на смартфоне – автомобилей, где таксометр предусмотрен конструкцией, ничтожно мало.

Изменить этот алгоритм работы современного такси практически невозможно. Но если таксисты начнут получать за рабочую смену по несколько штрафов за использование навигатора или таксометра, то в такси вообще никого не останется. Или все таксисты должны будут поменять автомобили на те, в которых встроен большой телевизор и возможна установка соответствующего приложения.

Электронки тоже запрещены

Новые правила предполагают запрет на использование электронных сигарет и вейпов за рулем, так как они являются устройствами, не предусмотренными конструкцией автомобилей. Аргументируется это тем, что «избыточное выделение пара может снижать обзорность».

Аргументы, по-моему, притянуты за уши. Довольно очевидно, что электронные сигареты отвлекают внимание водителя не больше, чем обычные. И тут важно понимать, что штрафовать за использование этих устройств будут камеры . А разрешение фотографии, которую делает камера, недостаточное, чтобы отличить обычную сигарету от электронной. Да и, может, водитель просто приложил руку к губам – теперь за это тоже будет штраф. Как оправдываться – непонятно.

Широкое толкование

Формулировка «устройство, не предусмотренное конструкцией транспортного средства» вызывает опасения из-за возможности слишком широкого толкования: под этот запрет может попасть даже стаканчик с кофе.

Не приведет ли такая абстрактная формулировка к чрезмерному ограничению действий водителей и возможным злоупотреблениям со стороны нейронных сетей, фиксирующих нарушения?

О камерах

Сложно представить, что инспектор ГИБДД будет штрафовать за стакан кофе в руках. А камеры – могут. Уже сейчас системы автоматической фиксации допускают ошибки, а широкие формулировки позволят переложить бремя доказывания невиновности на водителя. Он будет показывать судье несколько белых пикселей на изображении и будет пытаться убедить судью, что это обычная сигарета, а не электронная.

Спорных моментов много, а неоднозначные формулировки вызывают обоснованные опасения. Смогут ли изменения в ПДД действительно повысить безопасность на дорогах или речь идет лишь о штрафах?

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