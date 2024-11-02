Кто виноват в самых страшных авариях — мнение эксперта

Массовое ДТП с самосвалом в Серпухове унесло жизни трех человек

Водитель самосвала – 45‑летний Владимир, отец пятерых детей. На работу в Москве устроился недавно, переехав из Волгоградской области. Надеялся обеспечить свою семью. Однако его новая работа обернулась большой трагедией – в ДТП погибли три человека, много раненых. Теперь многодетному отцу грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц.

Человеческий фактор

Владимир утверждает, что дважды просил руководство отправить машину на техобслуживание по причине проблем в тормозной системе, но каждый раз получал отказ. В итоге тормоза, по его словам, отказали – и грузовик на полном ходу врезался в стоящие в пробке автомобили.

Техническая сторона

Самосвал Howo, на котором ехал Владимир, был куплен компанией в 2022 году. Считайте, новая машина. Но и у новых случаются неисправности.

Возникает вопрос: насколько тщательно проверяется техническое состояние грузовиков перед выпуском на дорогу в этой организации? И проверяется ли вообще?

По моему убеждению, в каждом предприятии, которое эксплуатирует тяжелые грузовики, должен быть сотрудник, ответственный за транспорт. То есть человек, который осуществляет постоянный контроль технического состояния в силу своей должностной инструкции. Была ли вообще такая должность в той компании, в которой работал Владимир? Кто выписывал путевой лист? И был ли он настоящим? Надеюсь, следствие покажет.

Системная проблема

Основная проблема, приводящая к подобным трагическим случаям, заключается в разделении и изолировании ответственности. Водитель, который по ПДД отвечает за аварию по причине технического состояния машины, не имеет никакой возможности влиять на ее обслуживание, как мы видим из этого трагического примера.

Технический персонал, обслуживающий грузовики, часто экономит на расходных материалах и на качестве исполнения работ. При этом доказать его причастность к аварии, произошедшей из-за технической неисправности, крайне сложно. То есть за возможное ДТП из-за их недосмотра эти люди не отвечают, что и приводит к халатности и безалаберности.

Может быть, независимый технический осмотр должен помочь? Ведь техосмотр для грузовиков оставили обязательным! Проблемы с тормозной системой точно были бы выявлены на стенде в пункте техосмотра. Но нет, диагностические карты по-прежнему большинство компаний покупают через интернет – без реального осмотра автомобиля. Был ли этот грузовик в реальном пункте ТО или диагностическая карта тоже куплена?

Что делать

Случай в Серпухове – не единичный. Аварии с участием грузовиков, у которых отказывают тормоза, происходят регулярно. Но системных изменений в подходе к обеспечению безопасности грузового транспорта как не было, так и нет. Владеют грузовиком одни, ездят другие, а обслуживают – третьи. За все инциденты отвечает водитель – он всегда крайний.

Единственным реально работающим рецептом в такой ситуации является введение коллективной ответственности . То есть, в случае ДТП по причине неисправного технического состояния машины вместе с водителем должны нести реальную ответственность и компания-владелец, и обслуживающий технический персонал. Только так можно обеспечить реальный, а не формальный техосмотр грузовиков.

Когда директор организации будет точно знать, что если его водитель попадет в аварию из-за неисправных тормозов, то его (директора) посадят, на обслуживании грузового транспорта экономить не будут.

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