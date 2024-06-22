Краш-тесты грузовиков? Давно пора!

Euro NCAP расширяет программу своих тестов на грузовые автомобили

В Европе тяжелые грузовики составляют всего 3% парка автомобилей, однако с их участием происходит 15% ДТП со смертельным исходом. Поэтому Euro NCAP расширяет программу своих тестов на эту категорию транспортных средств. Первая серия испытаний уже проведена, рейтинг обещают обнародовать в ноябре.

На первых порах проверяют только работу основных систем активной безопасности: ограничителя скорости, синхронизированного со сканером дорожных знаков, экстренного автоторможения, распознавания пешеходов и велосипедистов (в том числе – в мертвых зонах вблизи грузовика), удержания в полосе. Отдельно тестируют новомодную опцию – видеокамеры вместо боковых зеркал заднего вида.

В 2027 году в программу включат ассистенты при маневрировании на малых скоростях. В 2030‑м – краш-тесты. Рейтинги будут составлять отдельно для городских и магистральных моделей, а также некоторых категорий спецтехники (самосвалов, мусоровозов).

Цели те же, что и в других сегментах: помочь покупателям и страховым компаниям выявить наиболее безопасные машины, заставить подтянуться производителей автомобилей и систем безопасности.

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