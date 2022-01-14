Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях? — журнал За рулем

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Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях?

Желание «пропихнуть» видеокамеры в автомобили, заменив ими зеркала заднего вида, можно объяснить, пожалуй, только стремлением создать больше дорогих «допов».

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Идея использовать в автомобилях камеры вместо зеркал может так и остаться идеей, воплощенной лишь на нескольких моделях, наподобие Honda E и Audi e-еron. Отношение к ним неоднозначное, поэтому мы решили перечислить преимущества и недостатки камер.

Плюсы камер

  1. Они помогают нам видеть то, что сложно заметить с места водителя: бордюры и прочие подобные препятствия. Например, Toyota и Hummer устанавливают камеры даже под днище внедорожников. Еще камеры мониторят мертвые зоны и предупреждают, если в них кто-то или что-то есть.
  2. Боковые камеры заднего вида не ухудшают аэродинамику автомобиля, как более широкие и высокие зеркала.
  3. Угол обзора камер может быть больше, чем у зеркал.

Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях?

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Минусы камер

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  1. Изображения с камер все еще недостаточно четкие, чтобы конкурировать с отражениями в зеркалах.
  2. При плохом освещении изображение становится еще менее четким и зернистым, и качества такого изображения недостаточно, например, для безопасного перестроения в соседний ряд.
  3. В непогоду объективы камер пачкаются, и изображение практически пропадает. Зеркала тоже пачкаются, но из-за большой площади на них всегда остаются чистые участки, а салонное зеркало заднего вида не пачкается вовсе (заднее стекло при этом протирается «дворником» и оснащено подогревом).
  4. По изображению на экране сложно определить расстояние до объектов. Это все равно что смотреть одним глазом.
  5. При взгляде на монитор глаз не сразу фокусируется на его плоской поверхности. Переводя взгляд с дороги впереди на экран, водитель сначала смотрит как бы за него, и на фокусировку нужно время. Поэтому беглый взгляд на экран боковой камеры заднего вида невозможен, как в случае с зеркалами, смотря в которые мы продолжаем смотреть вдаль.
  6. Камеры — технически сложный прибор, который рано или поздно ломается.
  7. Камеры требуют питания, нагружая генератор, и не работают при выключенном зажигании.

Камера вместо зеркал — скоро на простых автомобилях?

Прекрасное дополнение

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В результате камеры — это отличное дополнение зеркал заднего вида, но ни в коем случае не их замена. Благодаря им у нас есть системы кругового обзора, нам проще ездить задним ходом, наблюдая за динамическими линиями разметки поверх изображения, мы видим низко расположенные препятствия и не боимся слепых зон, а также можем ездить по бездорожью, видя, что творится под днищем. Но зеркала заднего вида, обязательное наличие которых у автомобилей прописано в законах, камеры заменить не смогут.

Фото: Audi

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