Идея использовать в автомобилях камеры вместо зеркал может так и остаться идеей, воплощенной лишь на нескольких моделях, наподобие Honda E и Audi e-еron. Отношение к ним неоднозначное, поэтому мы решили перечислить преимущества и недостатки камер.
Плюсы камер
- Они помогают нам видеть то, что сложно заметить с места водителя: бордюры и прочие подобные препятствия. Например, Toyota и Hummer устанавливают камеры даже под днище внедорожников. Еще камеры мониторят мертвые зоны и предупреждают, если в них кто-то или что-то есть.
- Боковые камеры заднего вида не ухудшают аэродинамику автомобиля, как более широкие и высокие зеркала.
- Угол обзора камер может быть больше, чем у зеркал.
Минусы камер
- Изображения с камер все еще недостаточно четкие, чтобы конкурировать с отражениями в зеркалах.
- При плохом освещении изображение становится еще менее четким и зернистым, и качества такого изображения недостаточно, например, для безопасного перестроения в соседний ряд.
- В непогоду объективы камер пачкаются, и изображение практически пропадает. Зеркала тоже пачкаются, но из-за большой площади на них всегда остаются чистые участки, а салонное зеркало заднего вида не пачкается вовсе (заднее стекло при этом протирается «дворником» и оснащено подогревом).
- По изображению на экране сложно определить расстояние до объектов. Это все равно что смотреть одним глазом.
- При взгляде на монитор глаз не сразу фокусируется на его плоской поверхности. Переводя взгляд с дороги впереди на экран, водитель сначала смотрит как бы за него, и на фокусировку нужно время. Поэтому беглый взгляд на экран боковой камеры заднего вида невозможен, как в случае с зеркалами, смотря в которые мы продолжаем смотреть вдаль.
- Камеры — технически сложный прибор, который рано или поздно ломается.
- Камеры требуют питания, нагружая генератор, и не работают при выключенном зажигании.
Прекрасное дополнение
В результате камеры — это отличное дополнение зеркал заднего вида, но ни в коем случае не их замена. Благодаря им у нас есть системы кругового обзора, нам проще ездить задним ходом, наблюдая за динамическими линиями разметки поверх изображения, мы видим низко расположенные препятствия и не боимся слепых зон, а также можем ездить по бездорожью, видя, что творится под днищем. Но зеркала заднего вида, обязательное наличие которых у автомобилей прописано в законах, камеры заменить не смогут.
- Новые камеры на дорогах увидят ДТП, пробки, мусор, животных и пожары.
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Фото: Audi