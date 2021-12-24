Новые камеры на дорогах увидят ДТП, пробки, мусор, животных и пожары — журнал За рулем

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Новые камеры на дорогах увидят ДТП, пробки, мусор, животных и пожары

Новая система видеоаналитики с нейросетью появится на крупных магистралях Москвы, в том числе на МКАД.

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«На МКАД и ключевых магистралях Москвы установят 1,3 тыс. новейших камер видеоаналитики с нейросетью. В онлайн-режиме за несколько секунд они будут передавать видео в ситуационный центр ЦОДД с информацией о нестандартных ситуациях на дорогах. Штрафовать за нарушения ПДД такие камеры не будут», — сообщил Telegram-канал департамента транспорта.

Камеры нужны для того, чтобы точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы и животных на дороге и любые инциденты. Это поможет оперативнее реагировать на нештатные ситуации и упростит работу полиции и других экстренных служб.

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Состоит комплекс из 3 камер с объективами высокого разрешения и оптическим зумом. Две из них вращаются на 360 градусов. При фиксации инцидента, который вызвал затор, информацию немедленно передадут на экраны, расположенные над дорогами, чтобы водители могли заранее выбрать пути объезда.

Известно, что уже в 2022 году 770 таких камер появятся на МКАД, остальные — на других городских магистралях.

Фото:скришот видео с Telegram-канала Дептранса

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