Новые камеры на дорогах увидят ДТП, пробки, мусор, животных и пожары

Новая система видеоаналитики с нейросетью появится на крупных магистралях Москвы, в том числе на МКАД.

Материалы по теме Появятся дорожные камеры, которые будут штрафовать пешеходов

Камеры нужны для того, чтобы точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы и животных на дороге и любые инциденты. Это поможет оперативнее реагировать на нештатные ситуации и упростит работу полиции и других экстренных служб.

Состоит комплекс из 3 камер с объективами высокого разрешения и оптическим зумом. Две из них вращаются на 360 градусов. При фиксации инцидента, который вызвал затор, информацию немедленно передадут на экраны, расположенные над дорогами, чтобы водители могли заранее выбрать пути объезда.

Известно, что уже в 2022 году 770 таких камер появятся на МКАД, остальные — на других городских магистралях.

На столичных дорогах появились «модульные» островки безопасности.

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Фото:скришот видео с Telegram-канала Дептранса

