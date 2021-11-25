На дорогах появились «модульные» островки безопасности

Такие уже установлены на пешеходном переходе в Митине, на улице Барышиха, дом 10.

Материалы по теме Тормозить поздно! Что делать? Рекомендации профессионалов

В Москве появились новые модульные островки безопасности, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Обустроили их рядом со школой.

Островок сделан из полимерно-песчаных плит, укрепленных на металлическом каркасе. Это экологичный и прочный материал, устойчивый к внешнему воздействию. Вес такого островка — 1,5 тонны, в случае аварии он точно выдержит удар, а установить его можно всего за 4 часа.

Местные жители считают, что такие островки «успокаивают» трафик, водители интуитивно снижают скорость, а пешеходы могут не спеша, в два этапа перейти дорогу. Всем удобно.

Всего в 2021 году в городе планировалось обустроить 100 островков безопасности, большая часть уже сделана, отмечается в сообщении.

Скоро в России создадут официальное приложение для фиксации гражданами нарушений ПДД.



«За рулем» теперь можно читать в Instagram



Фото: ЦОДД