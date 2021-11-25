На дорогах появились «модульные» островки безопасности — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

На дорогах появились «модульные» островки безопасности

Такие уже установлены на пешеходном переходе в Митине, на улице Барышиха, дом 10.

Материалы по теме
Тормозить поздно! Что делать? Рекомендации профессионалов

В Москве появились новые модульные островки безопасности, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Обустроили их рядом со школой.

Островок сделан из полимерно-песчаных плит, укрепленных на металлическом каркасе. Это экологичный и прочный материал, устойчивый к внешнему воздействию. Вес такого островка — 1,5 тонны, в случае аварии он точно выдержит удар, а установить его можно всего за 4 часа.

Материалы по теме
Огромный штраф для пассажира — коснется каждого!Эпидемия, о которой не принято говоритьОпасность, которая грозит каждому водителю

На дорогах появились «модульные» островки безопасности

Местные жители считают, что такие островки «успокаивают» трафик, водители интуитивно снижают скорость, а пешеходы могут не спеша, в два этапа перейти дорогу. Всем удобно.

Всего в 2021 году в городе планировалось обустроить 100 островков безопасности, большая часть уже сделана, отмечается в сообщении.

На дорогах появились «модульные» островки безопасности

Фото: ЦОДД

Наше новое видео
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!
Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?
6 фишек обновленного Kia Ceed (включая новый мотор и автопилот)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров639Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...