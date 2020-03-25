Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Правила запрещают говорить по телефону без устройства хэндс-фри. А можно ли пользоваться за рулем смартфоном, например, в качестве навигатора?

Г. Емелькин, Новосибирск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Правила дорожного движения (пункт 2.7) запрещают водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Таким образом, прямого запрета на использование средств связи, включая смартфоны, для иных целей нет.

Вместе с тем проблема аварийности из-за отвлечения водителями транспортных средств внимания на использование телефонов и иных средств связи признана на международном уровне. Более того, Всемирной организацией здравоохранения она отнесена к числу основных факторов риска.

В этой связи советую вам, как водителю, исключить или минимизировать использование смартфона и иных электронных устройств во время управления транспортным средством.

За разговоры по телефону во время управления транспортным средством водителей хотят штрафовать с помощью видеокамер фиксации нарушений. Но сначала оборудование должно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать правонарушения и отбраковывать ложные срабатывания.

Фото: Алексей Зотов/ТАСС