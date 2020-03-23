Камеры будут отслеживать разговоры водителей по телефону

За разговоры по телефону во время управления транспортным средством водителей начнут штрафовать с помощью видеокамер фиксации нарушений.

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Необходимое для фиксации нарушения программное обеспечение в данный момент проходит испытания. Софт работает на основе нейросети (искусственного интеллекта). После завершения тестов штрафы за разговоры по телефону во время движения первыми начнут получать водители столицы. При этом в Госдуме предлагают увеличить штраф за данное нарушение с 1,5 до 5 тысяч рублей.

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет, — цитирует „Коммерсантъ“ заместителя начальника ГИБДД России Александра Быкова. — Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме».

Нейросеть при помощи Big Data определяет, держит ли водитель телефон возле уха во время движения, после чего собственнику транспортного средства выписывается штраф. Если за рулем находилься не владелец ТС, а другой водитель, то штраф можно будет обжаловать. Кроме того, искусственный интеллект способен определять, пристегнут ли водитель и пассажиры ремнями безопасности, что также может стать причиной штрафа.

Отмечается, что количество водителей, злоупотребляющих разговорами по телефону во время движения без специальных устройств, растет год от года. Так в 2018 году за использование телефона за рулем били оштрафованы 81 500 водителей, а в 2019 году уже почти 85 000.

«Для автоматического контроля допустимы только те виды нарушений, которые можно перепроверить методиками исследования и необходимыми для них фото- или видеоматериалами. Текущие методы документирования событий не позволяют выяснить, был ли это именно разговор по телефону, или водитель поднес руку к голове по иной причине. Тут вопрос исключительно веры и внутреннего убеждения инспектора. Невозможно достоверно установить, было нарушение или камера обозналась», — отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

Предложен метод борьбы с ошибочно выписанными штрафами.

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