Предложен метод борьбы с ошибочными штрафами

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил поправки в КоАП, которые снизят количество ошибочных штрафов с дорожных камер.

ОНФ предлагает доработать некоторые статьи КоАП, касающиеся водителей, что позволит создать единую методику оценки доказательств нарушений правил дорожного движения. Данная мера должна снизить количество ошибочно выписываемых штрафов. Проект поправок уже обсуждается с Министерством юстиции, МВД и Министерством транспорта.

Рабочая группа ОНФ не только настаивает на жестких технических требованиях к комплексам видеофиксации, но и предлагает перечислить в КоАП те данные, получаемые с камер, на основании которых можно выписывать штрафы, сообщают «Известия». При этом, если часть доказательной базы по каким-то причинам повреждена или отсутствует, водитель не может быть наказан, так как, по сути, нарушение считается недоказанным.

Новая методика должна стать обязательной для сотрудников МВД и других должностных лиц, а водители смогут воспользоваться ею при обжаловании штрафов. Именно поэтому требуются поправки в КоАП, что также позволит пресечь фальсификацию данных с камер фиксации нарушений ПДД.

Заместитель министра юстиции Денис Новак поддержал предложения ОНФ и отметил отсутствие единых требований к комплексам видеофиксации в России. Проблемы с камерами признает и заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

Готовятся также поправки в КоАП, которые позволят обжаловать штрафы онлайн, через портал госуслуг.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС