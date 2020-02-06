Всего через несколько месяцев обжаловать постановления ГИБДД можно будет через интернет — удаленно, из любой точки и в любое время.

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Весной 2020 года на портале госуслуг появится новый сервис, через который можно будет обжаловать постановления ГИБДД, а именно выписанные по показаниям камер видеофиксации нарушений штрафы.

Необходимые для электронного обжалования поправки в КоАП были вчера одобрены комитетом Госдумы по госстроительству и поддержаны Правительством РФ, а также мэрией Москвы, пишет «Коммерсантъ». Принять их могут уже в феврале текущего года. Все опасения по неготовности нового сервиса к работе опровергаются Минкомсвязи, а значит переноса не ожидается. Более того, сервис уже тестируется при участии специалистов ГИБДД.

Сегодня штрафы за нарушения, зафиксированные видеокамерами, выписываются быстро, но обжаловать их приходится по старинке — путем личного обращения в подразделение ГИБДД, выписавшее штраф (досудебное обжалование), либо через суд.

По новой же схеме жалобу в ГИБДД или в суд можно будет направить через портал госуслуг и там же получить ответ в течение трех дней. Подобная схема уже работает в Москве, где штраф за парковку можно обжаловать онлайн.

Новый сервис будет весьма востребован, так как даже при необходимости личного обращения с жалобой ежегодно обжалуются сотни тысяч штрафов, и количество жалоб растет вместе с количеством камер фиксации нарушений ПДД.

Советы адвоката по обжалованию штрафов опубликованы здесь.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС