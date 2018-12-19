Почти любое постановление о штрафе можно оспорить. Другое дело, что результат рассмотрения все равно может оказаться не в вашу пользу.

Сергей Радько,

адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Совет 1. Отслеживайте «письмо счастья» по трек-номеру

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На обжалование штрафа у вас по закону есть 10 суток (ст. 30.3 КоАП РФ). Этот срок будет исчисляться с момента получения водителем постановления. Если инспектор ГИБДД вынес его и вручил вам копию на месте, то проблем никаких — можете уже начинать придумывать текст жалобы. А вот в случае, когда письмо счастья приходит по почте заказным письмом, легко запутаться, сколько времени есть в запасе.

Конечно, вы можете узнавать информацию о своих штрафах через специальные приложения. Но где гарантия, что там опубликованы актуальные данные? Куда надежнее, по мнению специалистов, отследить письмо по специальному трекеру — идентификационному коду, который состоит из 14 цифр (для отправлений по России. — Прим. ред.). Найти его можно в извещении о заказном письме. Отслеживание позволит со стопроцентной вероятностью выяснить, каким конкретно числом письмо официально (то бишь для ГИБДД и суда) будет считаться врученным.

Нашли идентификационный код? — Отлично. Дальше заходим на официальный сайт «Почты России». Смотрим, когда штрафная квитанция поступила в почтовое отделение, и отсчитываем десять дней.

«Эта дата может быть несколько более ранней, чем фактическое получение конверта на руки, — поясняет Сергей Радько. — Проверить важно, поскольку ошибка при определении срока обжалования может свести на нет все ваши дальнейшие усилия, даже при сомнительности и тем более незаконности штрафа».

Совет 2. «Напомните о себе» в ГИБДД

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Если вы поменяли место регистрации и не внесли соответствующие сведения в паспорт ТС, не ждите, что ГИБДД узнает об этом самостоятельно через единую базу МВД. Не узнает. А даже если и узнает, то штрафы все равно будут приходить по старому адресу и вы легко можете пропустить сроки обжалования.

«Конечно, немного странно, что база Госавтоинспекции не обновляется автоматически после внесения изменений в данные базы Министерства внутренних дел, но факт остается фактом, — рассуждает Сергей Радько. — Если человек прописался и не поменял адрес в свидетельстве о регистрации, то ни штрафы, ни судебные повестки он, скорее всего, не получит. Без него рассмотрят дело и примут решение в пользу государства». Так что внимательно отслеживаем, куда вам приходят штрафы, и своевременно обновляем ПТС.

К слову, ПТС рано или поздно все равно придется менять — вы же не планируете ездить на своей машине вечно? В этом случае вам, как физлицу, грозит еще и штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей за «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». Для должностных и юридических лиц суммы существенно выше.

Совет 3. Жалуйтесь по существу

Составлять жалобу имеет смысл только тогда, когда вы реально способны доказать, что не нарушали правила. Допустим, тень от машины упала на выделенку, камера это считала, а инспектор, не глядя, выписал вам постановление по ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ. В каждом конкретном случае будут нюансы, за которые можно зацепиться, но принцип един для всех.

«Нужно четко сформулировать, в чем конкретно заключается ваше несогласие, — говорит Сергей Радько. — Многие говорят: мне пришел штраф за скорость, в нем написано: „ехал 85 км/ч“, а я точно помню, спидометр 79 км/ч показывал! Позиция: „Я не нарушал, потому что не мог нарушить“ — это несерьезно, нужны более весомые аргументы».

Совет 4. Обжалуйте штраф через районный суд

Безусловно, ничто не мешает вам подать жалобу в ту организацию, которая выписала штраф. В Москве таких структур несколько. Если вы не согласны со штрафом за парковку под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» или за парковку на газоне, вам надо обращаться в Московскую автодорожную инспекцию (МАДИ). Если вам вменяют неоплату парковки — в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП). Остальные штрафы можно обжаловать в том подразделении Госавтоинспекции, которое выписало постановление. Сделать это можно лично или по почте.

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Тем не менее специалисты все же советуют обжаловать штрафы в районном суде — если хотите, чтобы процедура была максимально прозрачной.

«Та же МАДИ зачастую рассматривает дело без присутствия водителя, — предупреждает Сергей Радько. — Даже если в жалобе вы написали: „прошу уведомить меня о дате и времени рассмотрения моего обращения“. Результат: кто рассмотрел жалобу и на каком основании вынес решение, остается для водителя загадкой». В свою очередь, суды, по словам эксперта, формальности соблюдают. На официальном сайте вы всегда можете отследить актуальную информацию по вашей жалобе: номер дела об административном правонарушении, ФИО судьи, телефон секретаря, текущее состояние дела. Кроме того, судьи, как правило, вызывают обе стороны, чтобы выслушать их доводы.

Важная ремарка: для подачи жалобы вам потребуется приложить к ней только копию постановления об административном правонарушении. Все остальные документы (например, схему расположения дорожных знаков или разметки) суд истребует в ГИБДД. Так что учтите, что процесс обжалования может быть дольше, чем через другие ответственные структуры — вплоть до нескольких месяцев.

Совет 5. Просите ГИБДД повременить с исполнением постановления

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Как мы знаем, на погашение штрафа водителю отводится 60 дней. Этот срок стартует с 11-го дня после получения постановления. Если вы подали жалобу, штраф не попадает в категорию неоплаченных до окончания разбирательства. Проблема в том, что в ГИБДД могут и не знать, что вы обжалуете штраф через суд — например, до них не дошла повестка (возвращаемся к вопросу взаимодействия наших госорганов). Поэтому на 61-й день неоплаты сотрудники Госавтоинспекции с чистой совестью направляют постановление об административном правонарушении судебным приставам, а те списывают со счета водителя сумму долга.

«Закон не обязывает приставов перепроверять информацию о том, вступило ли постановление в силу. Так что, если у него есть соответствующая пометка, будьте уверены, что деньги у вас снимут», — отмечает Сергей Радько.

Совет: спустя примерно месяц после подачи жалобы, когда подходит срок оплаты штрафа, направьте в ГИБДД (МАДИ, АМПП и пр.) письмо с просьбой не направлять постановление на исполнение, поскольку вы обжалуете его через суд. Текст примерно такой: «Сообщаю вам о том, что постановление мной обжаловано, принято к производству судом, рассмотрение назначено на такое-то число. В связи с тем прошу не направлять постановление об административном правонарушении для исполнения». Нет гарантии, что это сработает — человеческий фактор никто не отменял. Однако чаще всего та же МАДИ не только прислушивается к подобным просьбам, но и отзывает постановления, которые уже были направлены приставам, и те прекращают исполнительное производство.

Совет 6. Заверяйте копии всех документов

Даже если суд первой инстанции оставил постановления в силе, это не повод опускать руки и бежать к ближайшему банкомату. Вы вправе подать жалобу на решение районного суда в вышестоящую инстанцию (в Москве обращаемся в Мосгорсуд. — Прим. ред.). После этого жалобу можно направить председателю городского суда, затем — в Верховный суд. Учтите, что любые дальнейшие рассмотрения после городского суда будут происходить уже без вашего присутствия. О принятом решении уведомят письмом.

Очень важно соблюсти указанную иерархию и правильно оформить все документы — вы же не хотите, чтобы жалоба вернулась к вам без рассмотрения? Помните: если обращаетесь в городской суд и далее, необходимо заверять копии всех предыдущих постановлений по делу синей печатью. Примерно 50% жалоб приходит обратно отправителю именно из-за таких вот обидных мелочей. «Копии судебных решений заверяются судом. Копии постановлений, вынесенных другими органами, — ГИБДД, МАДИ, АМПП и прочими, — заверяются ими же, — поясняет Сергей Радько. — Если жалоба была возвращена по формальным причинам — ее можно подать заново после устранения недостатков, при условии соблюдения срока обжалования».