Как «Штрафы ГИБДД» разводили меня на 5000 руб.

Никто не должен брать на себя преступления, которые не совершал (No man should ever confess to a crime he did not commit)

Маршалл, адвокат

В моем детстве было множество забавных обществ — типа «Юные друзья пограничников». А также пожарных, космонавтов, моряков — нужное подчеркнуть. Маститые дяденьки, приглашенные выступить перед детьми, рассказывали о своей нелегкой работе, а мы дружно конспектировали их выступления, чтобы потом написать хорошее сочинение. Собственно, этим «дружба» обычно и ограничивалась, а потому все это было даже интересно — и никому не в тягость. Хотя стать космонавтами мечтали многие…

Детство давно прошло, а шкала ценностей перевернулась. На макушке пирамиды мечтаний теперь находится не Байконур, а банковский счет. А «друзья гаишников» в современном обличье предпочитают сочинениям своего рода «письма счастья». Одно из таких недавно получил и я…

Электронное послание известило, что такого-то числа, находясь на 966-м километре автодороги Москва-Уфа, я превысил скорость более чем на 60 км/ч, вследствие чего ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Татарстан, руководствуясь КоАП: 12.9 ч.7, вынес постановление покарать меня на 5000 ₽. И тут же нарисована виртуальная кнопочка: «Оплатить». А внизу — вежливая приписка: мол, мы «Моментально уведомим ГИБДД и казначейство об оплате».

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Что за чушь? Да не был я никогда в этой точке пространства! И где фотография моей машины? И почему кто-то вежливо предлагает уведомить еще кого-то об оплате? Это что — перевалочная станция?

Лезу на сайт «Штрафы ГИБДД» — когда-то коллега рекомендовал им пользоваться. Хмм... — дело плохо: число неоплаченных штрафов выросло — сумма подпрыгнула до 5750 ₽. И все «нарушения» — с того же самого 966-го километра.

В общем, завелся я тогда капитально. Честно говоря, если бы речь шла о 500 ₽ (читай — о 250, потому что скидка за быструю оплату), то самым простым выходом было бы плюнуть и заплатить: ведь все равно ничего не докажешь, а нервы дороже… Но тут я решил, что пойду на принцип: липовый штраф оплачивать не стану! Буду жаловаться хоть на Небеса, хоть в Преисподнюю. Но для начала посмотрю на настоящем гаишном сайте, значатся ли за мной штрафы. Ага — никаких штрафов! Стало быть — банальное разводилово…

К кому взывать? Начал с того же сайта: «Штрафы ГИБДД». Обнаружил там некое подобие обратного адреса и попросил объяснить, кто и на каком основании умудрился наложить штраф на автомобиль, не предъявляя вообще никаких доказательств правонарушения? Затем отправил электронное послание в ГИБДД Татарстана, где сообщил, что под их вывеской некие добрые люди вершат недобрые дела. Потом написал аналогичное обращение в МВД, но тут компьютер пискнул: пришел первый ответ. Меня известили (цитирую), что «Главный редактор нашего издания и служба поддержки разберутся и ответят по существу вопроса».

В общем-то, все стало почти понятно. ГИБДД к таким письмам не имеет отношения, зато некие «Юные друзья гаишников» ведут на каком-то сайте активную деятельность. Как бы в подтверждение моей догадки пришло очередное письмо, и тут же зазвякал мобильник с кодом Татарстана.

Ребята на том конце провода были предельно вежливы. И выкручивались как могли. Мол, мы очень рады, что вы, уважаемый Михаил, пользуетесь нашим сайтом! Но дело в том, что, по всей видимости, в какой-то момент времени вы при входе указали не тот номер СТС, а потому за вами числятся два номера СТС, но мы не знаем, какой из них ваш, а какой нет… А мы, дескать, при рассылке уведомлений смотрим только на СТС, а вовсе не на номер машины… Поэтому никакого фото у нас нет.

Ну, ребята, — это уже совсем смешно. Это как же у вас за одной машиной числятся два СТС? И почему вы прислали уведомление со ссылкой именно на номер автомобиля — Х299ХХ799, а вовсе не на СТС? Откуда вы его выкопали-то? Неужели видеокамеры настолько поумнели, что считывают сразу СТС? Слышу ответ — ну, в общем, вы ничего не оплачивайте, а ваши штрафы сейчас исчезнут! А еще мы будем очень благодарны, если у вас появится желание подготовить материал о работе подобных сервисов! Так сказать, приоткрыть читателям дверь в мир поиска и оплаты штрафов…

На сем мы и расстались. Информация о неоплаченных штрафах вскоре исчезла. А еще через пару недель мне позвонили из ГИБДД Татарстана. Опять же предельно вежливо поинтересовались ситуацией. Пояснили, что должностными лицами ГАИ МВД по Республике Татарстан никакие постановления в отношении меня не выносились. Еще сообщили, что слышали о работе подобных «сервисов». И пообещали, что «разберутся». Что ж, спасибо им за это большое.

К чему я все это вспомнил? А к тому, что все чаще слышу фразы типа «Проще заплатить, чем доказывать, что ты не верблюд».

Да, проще, особенно если ни 500, ни 5000 рублей для вас — не деньги. Но не стоит удивляться, если в конце концов вас действительно примут за верблюда…