Что случилось с ГИБДД: про гаишников больше нет анекдотов!

Бесконечные анекдоты про гаишников породила не народная любовь: сотрудники автоинспекции представлялись в них глупыми, но в то же время хитрыми, жадными, коварными и мстительными. Однако попробуйте вспомнить свежий анекдот про гаишника — вряд ли получится. То ли все давно придуманы, то ли сотрудники ГИБДД изменились…

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Говорят, что фильм «Инспектор ГАИ» с Сергеем Никоненко и Никитой Михалковым в главных ролях был снят по инициативе руководства МВД для повышения авторитета Госавтоинспекции.

Раньше советскую милицию популяризировали и мифологизировали «Улица полна неожиданностей», «Это было в милиции», «Сержант милиции», и, конечно, знаменитые «Следствие ведут знатоки»...

Особенно много фильмов о героической советской милиции выходило при Щелокове. Правда, снимали тогда все больше о сыщиках, отводя сотрудникам ГАИ вспомогательные роли (во многих сериях «Знатоков»). И это при том, что именно с сотрудниками автоинспекции многие в те годы встречались чаще, чем с прочими милиционерами.

Любить не любили, что можно понять из того же названия «гаишники», но ни боязни, ни озлобления на них не было — все это пришло позже.

Идеализированный милиционер с советского плаката очень похож на неподкупного Пал Палыча Знаменского из «Знатоков». И подобные Пал Палычи все-таки существовали.

Взгляд пессимиста

Плакат к кинофильму «Инспектор ГАИ» (студия им. М.Горького, 1982 год, режиссер Э. Уразбаев). Художник Г. Постников.

«Инспектор» выделяется тем, что снят именно о ГАИ, при этом острее и честнее прочих «агиток». Напомню, что в нем противостоят принципиальный инспектор Зыкин и зарвавшийся нарушитель, директор местной станции техобслуживания Трунов. Несмотря на давление «сверху», Зыкин не отказывается от своих убеждений: нарушил — отвечай, кто бы ты ни был. Сергей Никоненко говорил, что этот фильм рекомендовали смотреть всем сотрудникам ГАИ. Видимо, до начала 1990-х. Позже коррумпированность гаишников стала стремительно возрастать, а авторитет — падать. Впрочем, уже самого мифического Зыкина в фильме 1982 года все — в том числе сослуживцы — называли «рыжим» — не только и не столько за цвет волос.

А в 2007–2010 годах появился сериал «Гаишники», в которых сотрудники ГАИ не гнушаются взятками и выглядят довольно жалко. Для примера — один эпизод. Начальник главных героев, полковник Болтин (кличка Болт) шутит: «Гаишнику вторая дырка в голове только в радость. А почему? Есть куда второй свисток засунуть!». Дружный натянутый смех.

С 2008 года социологи по заказу Госавтоинспекции проводили опросы на тему «Как вы оцениваете работу сотрудников ГИБДД в вашем городе?». И ответы от «абсолютно неудовлетворительно» до «хорошо». Работу ГИБДД в 2008 году считали абсолютно неудовлетворительной 10% респондентов, в 2008-м — уже 16%, в 2010-м, 2011-м и 2012-м — 17%, в 2013-м — 16%, в 2014-м — 13%. Скорее неудовлетворительной называли эту работу в 2008 и 2009 годах 21% респондентов, в 2010 и 2011 годах — 22%, в 2012-м — 19%, в 2013 и 2014 годах — 12%...

Это фото постановочное. Но, по воспоминаниям старых водителей, в советское время гаишников (и гаишниц тоже) не боялись и не презирали: те действительно обеспечивали безопасность дорожного движения (хоть и с перегибами кое-где порой).

Но особенно интересна оценка «скорее удовлетворительно», колебавшаяся все годы от 42% до 50%. Таким образом социологи вывели общую долю положительных оценок от 61 до 75%. Однако, если вспомнить школу, «скорее удовлетворительно» — это тройка с минусом, с натяжкой. Посредственно. А оценку «отлично» авторы опроса вовсе не применяли, чтобы сделать результаты понаряднее.

В 2016 году специалисты социологического центра РГСУ и фонда «Общественное мнение» проводили аналогичное исследование. В нем приняли участие больше 39 тысяч человек. 55% респондентов сообщили, что доверяют сотрудникам ГИБДД, 53% признали работу ГИБДД эффективной, 52% сочли, что инспекция справляется со своими обязанностями удовлетворительно. Обращаю ваше внимание — не отлично, не хорошо даже, а именно удовлетворительно, на «троечку».

Современных гаишников водители не уважают и с трудом терпят. Кто не слышал, например, о ватке, смоченной спиртом и вложенной в мундштук алкотестера? Придумали и пользовались гаишники.

Впрочем, на водительских форумах и такие результаты сочли подтасовкой. С тех пор Госавтоинспекция подобные опросы не проводит или не афиширует. Даже если допустить, что результаты вполне репрезентативны, итог неутешительный: почти половина опрошенных не доверяют ГИБДД, уверены, что инспекция не справляется со своими обязанностями, и не считают ее работу эффективной. Это очень плохо.

Главными проблемами ГИБДД все без исключения водители называют коррумпированность и наличие «палочной» системы, которая поддерживает и стимулирует коррупцию. Общеизвестно, что экипаж ДПС не снимается с дежурства, пока не наберет установленного начальством количества протоколов.

Взгляд оптимиста

И все-такие кое-что, кажется, начало меняться. В качестве одного из примеров — интервью «За рулем» с одним из рядовых сотрудников ГИБДД. Вы думаете, таких мало? Достаточно! — просто не у всех берут интервью. Возьмем выше: хорошее впечатление производит и нынешний глава Госавтоинспекции, начальник ГУ ОБДД МВД России генерал-лейтенант Михаил Юрьевич Черников. Умен, в меру демократичен, но строг с нерадивыми подчиненными. Наверняка многие видели ролик, как Черников 28 февраля этого года отчитал руководителя ГИБДД Волгоградской области за слишком радужный отчет о проделанной работе. Звучало все это грубо, но по сути наверняка правильно: очковтирательство пора прекращать. Сегодня все данные достаточно легко проверяются.

И это постановка. Но все-таки подобную картину можно увидеть в реальной жизни. Пока что — редко.

Черников же утверждает, что «палочной» системы в его ведомстве больше нет. Если это так, честь ему и хвала. Хотя страна у нас большая, и мне с трудом верится, что все гаишники в одночасье отказались от отлаженной схемы.Да нет, не может быть.

Это при нем сразу после резонансного ДТП на Можайском шоссе подал в отставку глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко. Может быть, отставка была и показательной: мажоры долго плевали в лицо не только ГИБДД, но и всему обществу своими грубыми нарушениями ПДД и страшными авариями. Еще недавно их не трогали, стараясь «замять дело». Сейчас — начали привлекать к ответственности, хотя и не всех. Очевидно влияние общественного мнения: о таких авариях мгновенно узнают и начинают обсуждать в соцсетях и СМИ.

Начальник ГУ ОБДД МВД России генерал-лейтенант Михаил Юрьевич Черников — думающий, понимающий проблемы и целеустремленный — по крайней мере, по первому впечатлению. И мы все прекрасно знаем, что значит сильный лидер в нашей стране.

При Черникове же служба собственной безопасности МВД занялась, наконец, печально знаменитым Кущевским постом на М-4, мимо которого даже законопослушные водители проезжали с дрожью. Как говорят, беспредела там больше нет.

Конечно, не все сотрудники Госавтоинспекции по праву занимают свои места, и службе собственной безопасности еще работать и работать. И я сталкивался с непрофессионализмом гаишников, предвзятостью и откровенным хамством — но я уже четверть века за рулем, а это были единичные случаи, их можно пересчитать по пальцам. Взятки не давал никогда, ни добровольно, ни по принуждению — хотя намеки пару раз слышал. Давным-давно.

Интересно, что не было таких эпизодов и у моих родственников-друзей-знакомых. Стесняются рассказывать? Не думаю. Скорее просто не о чем. Очевидно, угроза крупного штрафа или реального срока удерживает от взяток и гаишников, и водителей. Впрочем, будем реалистами: не всех. Соблазн слишком велик. По словам все того же Черникова, средняя зарплата автоинспекторов по стране — 37 тысяч. А по народной статистике, треть всех нарушений оплачивается «на месте, без протокола», то есть взятками. За одну смену гаишник может, не особо напрягаясь, «поднять» месячную зарплату, а то и две. Если попадется пьяный за рулем — одним махом. А такие, увы, попадаются. Если нет — есть технологии, как и трезвого сделать пьяным. Кстати, так и делают, в Сочи, например, как пишут нам читатели. Михаил Юрьевич, наведите порядок, пожалуйста.

Во многих подразделениях ДПС хорошей традицией стало дарить на 8 Марта букеты женщинам-водителям. Скорее всего, это идея отдела пропаганды, PR. Но такая реклама Госавтоинспекции сейчас очень нужна.

А что дальше? Ответ на поверхности: поднимать зарплаты сотрудникам ДПС, чтобы держались за свои места, сотрудникам службы собственной безопасности обеспечить генеральские оклады. Должностные преступления карать моментально и жестко. И чем выше ранг преступившего закон — тем строже наказание.

Но уже, по-моему, процесс пошел, и если сравнивать с 2000-ми, рядовые автоинспекторы стали и вежливее, и грамотнее, и порядочнее — хотя, конечно, «рыжих» среди них до сих пор маловато. А что вы хотите, если ГИБДД — одна из частей нашего не вполне здорового общества. Выздоравливать-то надо всем вместе.

Автор этого материала прав или судит только по Москве? Расскажите, что вы думаете о сегодняшней ГИБДД, и мы продолжим обсуждение.

Фото: ИТАР-ТАСС