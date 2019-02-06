Сорвать погоны мне обещают каждую смену: монолог инспектора ГИБДД

12-часовая смена, постоянный объезд одного и того же участка, рабочие праздники, которые уже и не праздники, хамящие водители — в работе инспектора ДПС вроде не так много плюсов. Но герой материала «За рулем» хочет, чтобы и дочь пошла работать в полицию.

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• Я работаю в органах внутренних дел уже почти двадцать лет, — рассказывает инспектор Сергей Еремин (Москва). — На службу в Госавтоинспекцию пришел после армии в 1999 году. В милиции мечтал работать с раннего детства. Помню, как еще во времена Советского Союза родители купили мне игрушечный жезл регулировщика и краги (перчатки с нарукавниками белого цвета. — Прим. ЗР). В этом «обмундировании» я ставил где-нибудь в квартире светофор и останавливал якобы проезжающие машинки. Мне тогда было лет пять. Вернувшись из армии, сразу сказал родителям, что пойду работать в ГАИ. Отец воспринял новость спокойно, а вот мать была против — все-таки я у них единственный сын. Поначалу она переживала, говорила даже, что никуда меня не пустит. Но я пообещал, что все будет в порядке. Так и вышло.

• Сам я ни в коем случае не нарушаю правила. А как иначе? Надо показывать пример другим водителям. Даже скорость не превышаю. Бывает, едем с супругой в машине, она просит: «Ну давай поднажмем, чуть побыстрее поедем?». Я каждый раз объясняю, что лучше не стоит — это небезопасно, да и камеры кругом стоят.

Сергей Еремин, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

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• В моей жизни была потеря, после которой я против скорости. Один мой товарищ убил другого, а все из-за того, что они решили устроить гонки по ночной Москве. Сегодня я и знакомым могу сделать замечание, если вижу, что они превышают.

• «Любимая» тема — это про «сорвать тебе погоны». Тяжесть правонарушения тут роли не играет, все зависит, скорее, от человека. Некоторые хамят просто потому, что не хотят подвергнуться взысканию, другие накопили много штрафов и знают, что это может стать для них проблемой. К таким проявлениям надо относиться спокойно. Мы же в одном лице и инспекторы, и врачи, и психологи. Культурно, «на Вы» объясняем причину остановки и что грозит в случае, если гражданин нарушил ПДД. Чаще всего ситуацию потихоньку удается сгладить. Тут еще надо понимать, что, может быть, у человека в семье или на работе какая-то проблема и эта остановка инспектором стала последней каплей. Бывает, кстати, извиняются потом за то, что вспылили.

• Пьяных за рулем в последнее время стало меньше. Это потому, что наказание за вождение в нетрезвом виде ужесточили — теперь и штраф 30 тыс. рублей, и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

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• Наш день расписан по часам. Развод, или другим словом — инструктаж, у нас начинается около семи утра. Перед каждой сменой мы получаем оперативную информацию: сведения об автомобилях и лицах, находящихся в розыске. До нас также доводят, какие оперативные мероприятия проводятся по нашему округу и по Москве в целом. Все это обычно на 15–20 минут. После этого нам зачитывают приказ о заступлении на службу. Получив на руки карточки маршрутов патрулирования, мы едем отмечаться в территориальное УВД. Помимо нас туда приезжают и другие сотрудники. Все мы работаем по так называемой системе единой дислокации. За счет этого на одной территории (например, в районе Северное Тушино) могут слаженно взаимодействовать сотрудники различных структур, отвечающих за общественный порядок — ППС, ГИБДД, вневедомственной охраны и т.д. По той же причине наши рации настроены на два канала — территориальный и свой, только для сотрудников ГИБДД.

После окончания развода в территориальном ОМВД мы едем на маршрут патрулирования и весь рабочий день двигаемся только по нему. По сути, маршрут — это отдельный район. Он рассчитан на смену, то есть на двенадцать часов. Число улиц в нем зависит от района. Например, в Хорошево-Мневники 36 улиц, а в Покровское-Стрешнево — 27. Меня каждый раз могут ставить на разные маршруты.

• Меня редко застанешь дома в праздники. Смена инспектора ГИБДД — двенадцать часов, график — два через два. Первая смена начинается в 19:00 и до 07:00, вторая — в 07:00 и до 19:00. Раньше мы работали по восемь часов: две утренние смены, затем выходили в ночь, потом отсыпной выходной. Это было еще до реформы МВД (в 2011–2012 годах. — Прим. ЗР). Сейчас, конечно, удобнее стало. Выходные получаются подлиннее. Хотя далеко не всегда удается провести с семьей праздники. Они уже привыкли. Ничего не поделаешь, работа у меня такая.

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• Знакомые редко просят о помощи. Когда люди узнают, что я работаю инспектором ГИБДД, обычно реагируют положительно. Но так, чтобы кто-то просил, как говорится, замолвить за него словечко, если его, к примеру, «тормозят» на дороге, не припомню. Бывает, просят проконсультировать — например, когда машину на учет ставят. Но я в таких случаях объясняю, что в нашей системе очень много подразделений и лучше узнавать у тех сотрудников, которые занимаются именно этой проблемой.

• Инспектор ГИБДД — не женская профессия. У нас в роте есть девушка-инспектор, года два работает и справляется. Но подозреваю, что порой ей приходится несладко: стоять на дороге нужно и в дождь, и в снег, и в морозы. Мужчинам в этом плане как-то полегче, мне кажется. Мы выносливее. Практически все были в армии, а это хорошая предподготовка. Кроме того, бывает, что и пьяных, агрессивно настроенных мужчин приходится усмирять. Конечно, ей на выручку всегда готов прийти напарник, и все же...

• Я хотел бы, чтобы дочь тоже пошла в органы. Но инспектором ГИБДД становиться не посоветую. Предложу выбрать более женскую профессию — дознавателем, например, или следователем. Вот это я бы одобрил.