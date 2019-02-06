Сорвать погоны мне обещают каждую смену: монолог инспектора ГИБДД

12-часовая смена, постоянный объезд одного и того же участка, рабочие праздники, которые уже и не праздники, хамящие водители — в работе инспектора ДПС вроде не так много плюсов. Но герой материала «За рулем» хочет, чтобы и дочь пошла работать в полицию.

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• Я работаю в органах внутренних дел уже почти двадцать лет, — рассказывает инспектор Сергей Еремин (Москва). — На службу в Госавтоинспекцию пришел после армии в 1999 году. В милиции мечтал работать с раннего детства. Помню, как еще во времена Советского Союза родители купили мне игрушечный жезл регулировщика и краги (перчатки с нарукавниками белого цвета. — Прим. ЗР). В этом «обмундировании» я ставил где-нибудь в квартире светофор и останавливал якобы проезжающие машинки. Мне тогда было лет пять. Вернувшись из армии, сразу сказал родителям, что пойду работать в ГАИ. Отец воспринял новость спокойно, а вот мать была против — все-таки я у них единственный сын. Поначалу она переживала, говорила даже, что никуда меня не пустит. Но я пообещал, что все будет в порядке. Так и вышло.

• Сам я ни в коем случае не нарушаю правила. А как иначе? Надо показывать пример другим водителям. Даже скорость не превышаю. Бывает, едем с супругой в машине, она просит: «Ну давай поднажмем, чуть побыстрее поедем?». Я каждый раз объясняю, что лучше не стоит — это небезопасно, да и камеры кругом стоят.

Сергей Еремин, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Сергей Еремин, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

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• В моей жизни была потеря, после которой я против скорости. Один мой товарищ убил другого, а все из-за того, что они решили устроить гонки по ночной Москве. Сегодня я и знакомым могу сделать замечание, если вижу, что они превышают.

• «Любимая» тема — это про «сорвать тебе погоны». Тяжесть правонарушения тут роли не играет, все зависит, скорее, от человека. Некоторые хамят просто потому, что не хотят подвергнуться взысканию, другие накопили много штрафов и знают, что это может стать для них проблемой. К таким проявлениям надо относиться спокойно. Мы же в одном лице и инспекторы, и врачи, и психологи. Культурно, «на Вы» объясняем причину остановки и что грозит в случае, если гражданин нарушил ПДД. Чаще всего ситуацию потихоньку удается сгладить. Тут еще надо понимать, что, может быть, у человека в семье или на работе какая-то проблема и эта остановка инспектором стала последней каплей. Бывает, кстати, извиняются потом за то, что вспылили.

• Пьяных за рулем в последнее время стало меньше. Это потому, что наказание за вождение в нетрезвом виде ужесточили — теперь и штраф 30 тыс. рублей, и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

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• Наш день расписан по часам. Развод, или другим словом — инструктаж, у нас начинается около семи утра. Перед каждой сменой мы получаем оперативную информацию: сведения об автомобилях и лицах, находящихся в розыске. До нас также доводят, какие оперативные мероприятия проводятся по нашему округу и по Москве в целом. Все это обычно на 15–20 минут. После этого нам зачитывают приказ о заступлении на службу. Получив на руки карточки маршрутов патрулирования, мы едем отмечаться в территориальное УВД. Помимо нас туда приезжают и другие сотрудники. Все мы работаем по так называемой системе единой дислокации. За счет этого на одной территории (например, в районе Северное Тушино) могут слаженно взаимодействовать сотрудники различных структур, отвечающих за общественный порядок — ППС, ГИБДД, вневедомственной охраны и т.д. По той же причине наши рации настроены на два канала — территориальный и свой, только для сотрудников ГИБДД.

После окончания развода в территориальном ОМВД мы едем на маршрут патрулирования и весь рабочий день двигаемся только по нему. По сути, маршрут — это отдельный район. Он рассчитан на смену, то есть на двенадцать часов. Число улиц в нем зависит от района. Например, в Хорошево-Мневники 36 улиц, а в Покровское-Стрешнево — 27. Меня каждый раз могут ставить на разные маршруты.

• Меня редко застанешь дома в праздники. Смена инспектора ГИБДД — двенадцать часов, график — два через два. Первая смена начинается в 19:00 и до 07:00, вторая — в 07:00 и до 19:00. Раньше мы работали по восемь часов: две утренние смены, затем выходили в ночь, потом отсыпной выходной. Это было еще до реформы МВД (в 2011–2012 годах. — Прим. ЗР). Сейчас, конечно, удобнее стало. Выходные получаются подлиннее. Хотя далеко не всегда удается провести с семьей праздники. Они уже привыкли. Ничего не поделаешь, работа у меня такая.

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• Знакомые редко просят о помощи. Когда люди узнают, что я работаю инспектором ГИБДД, обычно реагируют положительно. Но так, чтобы кто-то просил, как говорится, замолвить за него словечко, если его, к примеру, «тормозят» на дороге, не припомню. Бывает, просят проконсультировать — например, когда машину на учет ставят. Но я в таких случаях объясняю, что в нашей системе очень много подразделений и лучше узнавать у тех сотрудников, которые занимаются именно этой проблемой.

• Инспектор ГИБДД — не женская профессия. У нас в роте есть девушка-инспектор, года два работает и справляется. Но подозреваю, что порой ей приходится несладко: стоять на дороге нужно и в дождь, и в снег, и в морозы. Мужчинам в этом плане как-то полегче, мне кажется. Мы выносливее. Практически все были в армии, а это хорошая предподготовка. Кроме того, бывает, что и пьяных, агрессивно настроенных мужчин приходится усмирять. Конечно, ей на выручку всегда готов прийти напарник, и все же...

• Я хотел бы, чтобы дочь тоже пошла в органы. Но инспектором ГИБДД становиться не посоветую. Предложу выбрать более женскую профессию — дознавателем, например, или следователем. Вот это я бы одобрил.

Сорвать погоны мне обещают каждую смену: монолог инспектора ГИБДД
Сорвать погоны мне обещают каждую смену: монолог инспектора ГИБДД
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