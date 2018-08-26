Самые резонансные ДТП: где сейчас их виновники

На минувшей неделе начался суд по иску ФСО к Леониду Ярмольнику. Авария с участием актера закончилась покореженным металлом, чего не скажешь о других «звездных» ДТП, список которых составил ЗР. Мы выяснили, какое наказание понесли виновные и правда ли, что перед законом все равны, однако некоторые то и дело оказываются «равнее».

1. Активист МГЕР и четыре жертвы

Что было: авария на трассе Волгоград — Средняя Ахтуба, в которой погибла семья с двумя маленькими детьми, случилась 10 августа 2018 года. Внедорожник Dodge Ram обгонял ехавшие перед ним авто и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Honda Accord. Виновником, предположительно, оказался сын местного депутата, 22-летний активист «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Ренат Булатов.

Чем дело кончилось: единственному выжившему в результате страшного ДТП предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»). Булатову грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент молодой человек находится под арестом, хотя его адвокат настаивает, что такая мера не является справедливой.

2. Последователь Мары Багдасарян и заживо сгоревшие

Что было: в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 21 июня 2018 года столкнулись шесть машин, заживо сгорели три человека, находившиеся в салоне Mercedes-Benz AMG, еще столько же получили травмы. По данным СМИ, за рулем находился стритрейсер из окружения известной «гонщицы» Мары Багдасарян.

Чем дело кончилось: предполагаемый виновник аварии и его пассажир не выжили в автокатастрофе.

3. Уснувший таксист и футбол

Что было: в разгар чемпионата мира по футболу 16 июня 2018 года таксист въехал в группу людей на Ильинке, одной из самых оживленных улиц столицы в те дни. Пострадали 8 человек, включая двух гражданок Мексики, которые получили легкие травмы. Водитель выскочил из машины и попытался сбежать, однако ему помешали прохожие. По словам таксиста, он уснул за рулем и нечаянно нажал на газ.

Чем дело кончилось: по решению суда уроженец Киргизии, 28-летний Анарбек уулу Чынгыз, находится под арестом сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

4. «Пьяный мальчик» и судмедэксперт

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Что было: шестилетний Алеша Шимко из подмосковной Балашихи в апреле 2017 года был сбит во дворе автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По признаниям виновницы ДТП, все случилось так внезапно, что она не успела затормозить. В крови погибшего ребенка было обнаружено неимоверное количество алкоголя. Позднее комплексная экспертиза установила, что мальчик пьян не был — судмедэксперт Михаил Клейменов ненадлежащим образом провел анализы и тем самым загрязнил кровь погибшего.

Чем дело кончилось: в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), которое в настоящий момент передано в Московский областной суд.

Ольга Алисова приговорена к трем годам колонии-поселения. Кроме того, она обязана выплатить семье погибшего Алеши Шимко 2,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор не устроил ни Алисову, ни семью погибшего, поэтому они направили апелляции в Мособлсуд. Первого марта 2018 года он оставил наказание в силе.

5. Сын чеченского бизнесмена и погибший мотоциклист

Что было: ДТП в мае 2015 года на Кутузовском проспекте, который является излюбленным местом стритрейсеров, стало причиной смерти 26-летнего байкера Виталия Гришина. В его мотоцикл влетела BMW X6 под управлением сына чеченского предпринимателя Дени Мирзоева. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Чем дело кончилось: все та же ч. 3 ст. 264 УК РФ. Виновника аварии, полностью признавшего свою вину, суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения и обязал выплатить родственникам погибшего 1,2 млн рублей в качестве моральной компенсации, хотя они настаивали на сумме 8 миллионов.

6. Дочь депутата и отсрочка

Что было: в июле 2015 года в Иркутске произошла авария, которая вызвала волну возмущения среди местных жителей. 26-летняя Юлия Киселева, дочь депутата городской думы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезалась на своем Мерседесе во внедорожник Toyota Highlander, который отбросило в проезжавшие мимо Toyota Allion и Toyota Cresta. Погибли два человека.

Чем дело кончилось: девушку приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Позднее Иркутский областной суд ужесточил наказание до 4 лет лишения свободы, тем самым частично удовлетворив апелляцию обвинения. В июле 2016 года решением Тайшетского городского суда к Киселевой была применена отсрочка наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Она проведет на свободе 10 лет. После освобождения из тюрьмы Юлия Киселева переехала жить в другой регион.

7. Стритрейсеры и снова Мара

Что было: и вновь Москва, Кутузовский проспект, стритрейсеры. В ночь на 3 октября 2015 года в ДТП с участием семи автомобилей погибли три человека. Не справившись с управлением, водитель BMW X5 вылетел на встречку, где кроссовер сошелся лоб в лоб с Porsche Cayenne, а затем столкнулся с Range Rover Sport, пострадали также еще несколько машин. 18-летний стритрейсер Марк Гальперин, который изначально считался водителем BMW, скончался на месте. В салоне немецкой иномарки также находились трое пассажиров, в том числе Мара Багдасарян.

Чем дело кончилось: позднее выяснилось, что за рулем BMW находился не погибший Гальперин, а его друг, 24-летний Анзор Мержоев. Он был признан виновным по ч. 5. ст. 264 УК России («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Его приговорили к трем годам в колонии общего режима.

8. «Бриллиантовый мальчик» и француз

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Что было: в октябре 2015 года в Москве произошло еще одно резонансное ДТП, виновником которого стал 18-летний студент МГИМО, сын крупного предпринимателя, связанного с алмазным бизнесом, Томас Левиев. В районе Крымского моста его Ferrari, мчавшийся на огромной скорости (по некоторым данным, около 200 км/ч), потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Ford и Volvo. Очевидцы отмечали, что водителю спорткара удалось выбраться из авто за мгновения до взрыва. В аварии никто не погиб, однако серьезные травмы получил гражданин Франции Филипп Перес.

Чем дело кончилось: «бриллиантовый мальчик» — так юного лихача прозвали сотрудники следственного комитета, — как оказалось, даже не имеет водительских прав. Левиеву грозило наказание в виде трех лет лишения свободы, однако спустя год после скандальной аварии дело было прекращено по примирению сторон. Виновник ДТП компенсировал моральный ущерб пострадавшему. Кроме того, молодой человек заплатил штраф 15 тыс. рублей за вождение без документов. Отцу уличного гонщика пришлось отдать в бюджет чуть больше — 30 тыс. рублей за передачу транспортного средства лицу, не имеющему водительского удостоверения.

9. Ferrari и пенсионер

Что было: трагическую аварию в июле 2013 года на Минской улице в Москве окрестили очередным «делом мажоров». Летевший на огромной скорости суперкар Ferrari 458 Italia потерял управление и смел с тротуара пенсионера. От полученных травм мужчина скончался, в то время как водитель иномарки, 23-летний сын бывшего владельца сети «М.Видео», члена совета директоров компании «Магнит», Ларион Вуокила отделался ушибами и сотрясением мозга.

Чем дело кончилось: по факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Молодой человек был арестован, но меру пресечения сменили на домашний арест. Позднее стало известно, что родственники погибшего получили порядка 4 млн рублей от виновника ДТП. По статье 264 возможно прекращение делопроизводства в связи с примирением сторон. Дело было закрыто.

10. Эдвард Радзинский и девушка

Что было: в июле 2011 года на так называемом Малом Московском кольце в Подмосковье драматург и телеведущий Эдвард Радзинский устроил смертельное ДТП. Выехав на встречку на своем Volvo XC90, он столкнулся с Nissan X-Trail. В результате аварии скончалась 24-летняя пассажирка Ниссана.

Чем дело кончилось: по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). В случае признания Радзинского виновным ему грозило до 5 лет колонии. Следствие по делу шло три года, однако в октябре 2014 года судопроизводство было прекращено в связи с объявленной в стране амнистией по случаю 20-летия Конституции РФ. В 2015 году по решению суда писатель выплатил семье погибшей девушки 2 млн рублей в качестве моральной компенсации, хотя они требовали 10 млн рублей.

Комментарий юриста

Сергей Джуринский, адвокат:

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Происшествие с участием «золотой», «бриллиантовой» или «платиновой» молодежи по факту не перестает быть происшествием. Любое ДТП происходит вследствие нарушения правил дорожного движения. Кто нарушил эти правила: сын богатых родителей или простой работяга — какая разница?

Я бы не стал разделять ДТП по уровню дохода их участников. Людям, которые в результате аварии пострадали, и их родственникам не легче от того, что виновником был человек зажиточный.

Случаются такие ситуации, когда дело пытаются замолчать, — тогда резонанс необходим. Но в подавляющем большинстве случаев шум в СМИ не способствует установлению истины.

Текст: Елена Старикова

Фото: АГН «Москва», ИТАР-ТАСС, Вести, rusdtp.ru, instagram, vk