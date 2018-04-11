ГИБДД обещает: мы будем бороться с мажорами на дорогах

«За рулем» регулярно сообщает о «подвигах» мажоров на дорогах, и читатели всякий раз сетуют на то, что все эти выходки остаются безнаказанными. Это не так, уверил сегодня журналистов начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко. Он сообщил, что полиция проводит проверку по каждому выложенному в Сеть резонансному видеоролику, ищет виновных и наказывает по всей строгости закона, невзирая на покровительство богатых и влиятельных родственников. Коваленко подчеркнул оперативность реакции — мол, если сегодня в Сеть выложен скандальный материал, то уже завтра ГИБДД по нему работает:
«В 7 утра я провожу так называемый прием дежурства, на котором присутствуют все мои заместители и дежурная часть. Один из вопросов касается того, что было в прессе хорошего или плохого о Госавтоинспекции. Если есть негативный материал, назначается служебная проверка с принятием мер к виновному, устанавливаются время, место, обстоятельства происшествия», — цитирует слова Коваленко агентство РИА Новости.
Свою позицию относительно выходок мажоров на дорогах глава столичной ГИБДД резюмировал так:
«Это все равно негодяи, это человек, который нарушил правила, наплевал на всех, выложил этот ролик и ждет реакцию. Отношение будет жесточайшее в любое время».
- Будем надеяться, что слова начальника столичной Госавтоинспекции не будут расходиться с делом. Пока же мы видим, что сотрудники ДПС усердно гоняются лишь за стритрейсершей Марой Багдасарян и все никак не могут ее унять.
- С другими материалами на тему беспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь.
Фото: depositphotos.com
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