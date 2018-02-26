Как медом намазано: мажоры опять летят по встречке

Фантазия столичных мажоров, судя по всему, иссякла. Вместо новых «подвигов» они воспроизводят старые: очередной «герой» демонстративно пронесся по встречке в районе Бережковской набережной.

Сложно сказать, чем именно так манит золотую молодежь Бережковская набережная (в конце концов, в Москве есть улицы и погламурнее), но тем не менее очередной мажор поехал кататься именно туда и снял свой «подвиг» на видео. В сущности, он повторил маршрут другого мажора, о котором мы рассказывали в начале февраля: объехал по встречке опоры мостов и стоящие на светофоре автомобили. Заканчивается короткий ролик тем, что навстречу лихому водителю едет кортеж с мигалками — ехать ему в лоб автохулиган почему-то не рискнул…

Оригинальная запись размещена в Инстаграме, в сообществе majorka_777_, и сопровождается словами «Хватит кошмарить Бережковскую набережную».

Осенью прошлого года на Бережковской набережной по встречке каталась целая группа мажоров.

В январе один столичный мажор додумался до того, что решил объехать пробку по встречке… на МКАДе!

С другими материалами на тему беспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube