Глава столичной Госавтоинспекции Коваленко подал в отставку

Источник сообщает, что указ об освобождении от должности главы Управления ГИБДД по Москве скоро подпишет президент России.

Глава Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко решил уйти по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», — подчеркнул собеседник агентства.

Сейчас Коваленко находится в отпуске.

Хотя и отрицается знаковость последнего происшествия, кажется, что именно оно стало последней каплей. В ночь на 25 марта на 16-м км Можайского шоссе столкнулись Mercedes-Benz и Нива. В результате аварии погибли женщина с ребенком. Водитель Мерседеса, чеченец по национальности, скрылся с места происшествия во время оформления аварии. Пришел с повинной он только благодаря вмешательству главы Чечни Рамзана Кадырова.

Происшествие стало резонансным и вызвало служебную проверку в столичном управлении ГИБДД. После этого о неполном служебном соответствии были предупреждены сам Виктор Коваленко, командир 1-го отдельного спецбатальона (ОСБ) ДПС столичной ГИБДД подполковник Алексей Сорокин и еще несколько офицеров спецбатальона. Оформлявший аварию инспектор был уволен, его напарник предупрежден о неполном служебном соответствии.

Напомним, что уже находясь под следствием, основатель «Смотры.ру» Эрик Китуашвили обвинил сотрудников МВД, в числе которых оказался глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и командир 6-го спецбатальона на спецтрассе ДПС Москвы Константин Васюта, в даче взяток с целью занять свои посты. Те подали иски о защите чести и достоинства, которые суд удовлетворил.

Виктор Коваленко стал главой столичной ГИБДД в марте 2015 года.



Фото: АГН «Москва»