Глава столичной Госавтоинспекции Коваленко подал в отставку

Глава Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко решил уйти по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», — подчеркнул собеседник агентства.
Сейчас Коваленко находится в отпуске.
Хотя и отрицается знаковость последнего происшествия, кажется, что именно оно стало последней каплей. В ночь на 25 марта на 16-м км Можайского шоссе столкнулись Mercedes-Benz и Нива. В результате аварии погибли женщина с ребенком. Водитель Мерседеса, чеченец по национальности, скрылся с места происшествия во время оформления аварии. Пришел с повинной он только благодаря вмешательству главы Чечни Рамзана Кадырова.
Происшествие стало резонансным и вызвало служебную проверку в столичном управлении ГИБДД. После этого о неполном служебном соответствии были предупреждены сам Виктор Коваленко, командир 1-го отдельного спецбатальона (ОСБ) ДПС столичной ГИБДД подполковник Алексей Сорокин и еще несколько офицеров спецбатальона. Оформлявший аварию инспектор был уволен, его напарник предупрежден о неполном служебном соответствии.
- Напомним, что уже находясь под следствием, основатель «Смотры.ру» Эрик Китуашвили обвинил сотрудников МВД, в числе которых оказался глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и командир 6-го спецбатальона на спецтрассе ДПС Москвы Константин Васюта, в даче взяток с целью занять свои посты. Те подали иски о защите чести и достоинства, которые суд удовлетворил.
- Виктор Коваленко стал главой столичной ГИБДД в марте 2015 года.
Фото: АГН «Москва»
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