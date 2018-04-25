Основатель «Смотрыру» отсудил у России 2100 евро. Но на свободу пока не вышел

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить видеоблогеру Эрику «Давидычу» Китуашвили компенсацию и признал незаконным его содержание под стражей.

В интернете Эрик Китуашвили известен в качестве основателя сайта Smotra.ru («Смотра» — неофициальное название площадки на Воробьевых горах, где стритрейсеры проводят нелегальные гонки) и автомобильного видеоблогера.

Но под стражу он попал не за обзоры автомобилей, а по обвинению в мошенничестве со страховками. По версии следствия, он с подельниками инсценировал угоны дорогих иномарок (Lexus LS430, Mercedes-Benz SL55 AMG и BMW M5) с целью получения по подложным документам выплат по каско. Также Китуашвили обвиняют в легализации денежных средств, полученных от страховых компаний. А по одному из эпизодов за BMW 750i страховая компания выплатила 1,2 млн рублей. Общий ущерб, нанесенный Китуашвили страховщикам, оценивают примерно в 10 млн рублей.

Под стражу его взяли еще в 2016 году и, уже находясь под следствием, он обвинил высокопоставленных сотрудников МВД, в числе которых оказались начальник Оперативного управления МВД РФ Анатолий Якунин, глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и командир 6-го спецбатальона на спецтрассе ДПС Москвы Константин Васюта, в даче взяток с целью занять свои посты. Все трое подали к Китуашвили иски о защите чести и достоинства, которые были удовлетворены судом.

В сентябре прошлого года прокурор зачитал обвинительную речь, но Китуашвили отказался признавать свою вину. Из-под стражи его также не освободили, после чего его адвокат и подал заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тот признал содержание под стражей незаконным и присудил Китуашвили компенсацию в размере 2100 евро. Реакция российских властей на решение ЕСПЧ пока неизвестна.

В феврале 2016 года защита уже просила отпустить Китуашвили под залог в 10 млн рублей.

Стритрейсерша Мара Багдасарян, действие прав которой приостановлено, продолжает попадаться сотрудникам ГИБДД за рулем.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС