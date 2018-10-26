ГИБДД рассказала, как не просрочить штраф

В случае несвоевременной оплаты штраф может превратиться в судебную задолженность и увеличиться вдвое и даже втрое.

Оплата штрафа через Сбербанк Онлайн

После того, как Минкомсвязи подготовило проект ведомственного приказа, который практически приравнивает письма с постановлениями о штрафах к судебным решениям, у автомобилистов появилась масса вопросов. ГИБДД дала разъяснения по своевременной оплате штрафов.

Как только автомобилист получает штраф, у него есть 10 дней на его обжалование и 60 дней на оплату. То есть в суд дело не будет передаваться в течение 70 дней.

Сегодня в России есть два вида штрафов. Одни выписываются инспекторами ДПС на месте нарушения ПДД, другие — присылаются по почте, так как нарушения были зафиксированны видеокамерами. Но следует помнить, что разницы между этими штрафами нет. Сроки оспаривания в суде и оплаты у них одинаковые.

Действуют выписанные штрафы два года и 10 дней. Если за это время автомобилист его не оплатит, а ГИБДД не передаст материалы в службу судебных приставов, то оплачивать его уже необязательно. Как подчеркивают в ГИБДД, это случается крайне редко, и надеяться, что о штрафе забудут, не стоит.

Если вовремя не оспорить и не оплатить выписанный штраф, то через 70 дней он окажется в работе у судебных приставов. Перед передачей дела в суд инспекторы ГИБДД составляют еще один протокол, увеличивая тем самым сумму штрафа вдвое, но не меньше, чем на одну тысячу рублей. Как только документы оказываются у приставов, штраф становится судебной задолженностью и неплательщику закрывают выезд за границу. Здесь нужно оговориться, что лимиты задолженности, при которых не выпускают в другие страны, ни в одном законе не прописаны. Поэтому слухи о сумме более 10 000 рублей — только слухи, и стать невыездным можно даже за несвоевременную оплату штрафа в 500 рублей, который, попадая к приставам, увеличивается до 1500 рублей. Кстати, оплата долга на границе — не выход, так как в базе погашение задолженности отобразиться лишь спустя несколько дней.

На добровольное погашение задолженности уже перед судебными приставами автомобилисту отводится всего 5 дней, после чего начинается принудительное взыскание, за которое в итоге придется дополнительно заплатить 7% от суммы долга, но, опять же, не менее одной тысячи рублей.

Оплатить накопившуюся сумму все равно придется, так как приставы имеют сразу несколько путей решения проблемы. Например, они могут обратиться к работодателю автомобилиста с требованием оплатить нужную сумму. Отказать им работодатель не сможет, а потраченные деньги просто вычтет из зарплаты нарушителя. Другой вариант — арест имущества по месту жительства должника, а также арест имеющихся банковских счетов и списание с них нужных сумм.

Чтобы не попасть в неприятную историю с судебной задолженностью, необходимо регулярно, минимум один раз в два месяца, проверять наличие штрафов через портал госуслуг, либо на сайте ГИБДД. Не исключено, что «письма счастья» со штрафами, зафиксированными дорожными камерами, до вас просто не дошли.

Существует риск того, что при оплате штрафа банк, услугами которого вы воспользовались, не отправит данные протокола в ГИБДД и оплаченный штраф останется висеть в базе. В этом случае следует зайти на сайт ГИБДД в раздел «Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным транспортного средства», ввести необходимые данные, выбрать неисчезнувший штраф и загрузить фотографию или скан документа, подтверждающего оплату. После этого штраф должен исчезнуть. Иногда это происходит через пять дней после оплаты. Доказать оплату штрафа можно и через портал госуслуг, воспользовавшись кнопкой «Обжаловать».

Следует помнить, что оплатить штраф на месте инспектору ГИБДД нельзя, так как у него сегодня нет таких полномочий. Это будет расцениваться, как дача взятки, и никак иначе. Возможность оплачивать штраф на месте может в скором времени вернуться — у ГИБДД есть планы внедрить прием банковских карт, но пока оплачивать штрафы можно только через банки или портал госуслуг.

При уплате штрафа в 20-дневный срок можно рассчитывать на 50-процентную скидку. Этот срок можно продлить, если выяснится, что письмо о штрафе пришло с задержкой, то есть спустя более 20 дней со дня выписки штрафа.

Обжаловать несправедливо выписанные штрафы можно и нужно. Как это делать объясняет начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС