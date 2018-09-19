Госдума одобрила продление срока «скидок» по штрафам для водителей

Речь лишь о тех случаях, когда письма о штрафе приходят с задержкой, то есть превышая допустимый законом 20-дневный срок.

Правительственный законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД в размере половины наложенного штрафа был принят сегодня в первом чтении. Законопроект вносит поправки в статьи 31.8 и 32.2 КоАП, которые предусматривают возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа. Продлить срок скидки сможет судья или должностное лицо, вынесшее постановление, если к ним поступит обращение гражданина, привлеченного к административной ответственности. Это будет действовать в тех случаях, когда «письмо счастья», направленное по почте, пришло после необходимого для скидки 20-дневного срока, и это будет документально доказано.

В правительстве полагают, что на собираемость штрафов это особо не повлияет, дополнительных расходов из бюджета не повлечет, а социальная справедливость при этом будет восстановлена. Ведь граждане не должны страдать от того, что письма приходят с опозданием.

Напомним предысторию вопроса. Автовладельца Юрия Рейнхиммеля в 2016 году оштрафовали на 500 руб. за превышение скорости. Постановление о штрафе пришло только через месяц, поэтому воспользоваться скидкой он не смог. Он счел это нарушением своих прав и, доказывая свою правоту, дошел до Конституционного суда. КС обратил внимание на то, что получается перекос — если водителя штрафуют на месте, он тут же получает копию протокола о нарушении, а если это делает камера, письмо может идти по почте дольше предусмотренных 20 дней, что делает невозможным воспользоваться скидкой по уплате штрафа.

КС обратил внимание на то, что получается перекос — если водителя штрафуют на месте, он тут же получает копию протокола о нарушении, а если это делает камера, письмо может идти по почте дольше предусмотренных 20 дней, что делает невозможным воспользоваться скидкой по уплате штрафа. Вчера мы рассматривали случай, когда Верховный суд пошел навстречу автоюристу в деле о возмещении ущерба по ОСАГО.



Фото: «За рулем»