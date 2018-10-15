Куда жаловаться на «письма счастья»? Отвечает глава ГИБДД

ЖАЛОБЫ НА СЧАСТЬЕ
Куда направлять жалобу на «письмо счастья»?
Максим Александрович, Бронницы
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
По общему правилу, содержащемуся в статье 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, можно обжаловать, обратившись к должностному лицу выше рангом, в вышестоящий орган либо в районный суд по месту рассмотрения дела.
Жалобы на постановления об административных нарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеосъемки, целесообразно направлять руководителю вынесшего такие постановления органа. Как правило, это соответствующий региональный центр автоматической фиксации административных правонарушений.
Жалобу на постановление, вынесенное в автоматическом режиме за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, зафиксированное в Москве (часть 5 статьи 12.16 КоАП РФ), следует подавать в Московскую административную дорожную инспекцию.Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС
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