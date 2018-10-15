Куда жаловаться на «письма счастья»? Отвечает глава ГИБДД

Читателю «За рулем» пришел штраф за нарушение, зафиксированное камерой фотовидеофиксации. А он не нарушал! Куда обращаться и как оспорить ошибочный штраф, разъясняет начальник ГУ ОБДД МВД России.

ЖАЛОБЫ НА СЧАСТЬЕ


Куда направлять жалобу на «письмо счастья»?

Максим Александрович, Бронницы

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Будут ли в России штрафовать за видеорегистраторы и радар-детекторы?

По общему правилу, содержащемуся в статье 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, можно обжаловать, обратившись к должностному лицу выше рангом, в вышестоящий орган либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалобы на постановления об административных нарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеосъемки, целесообразно направлять руководителю вынесшего такие постановления органа. Как правило, это соответствующий реги­ональный центр автоматической фиксации административных правонарушений.

Жалобу на постановление, вынесенное в автоматическом режиме за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, зафиксированное в Москве (часть 5 статьи 12.16 КоАП РФ), следует подавать в Московскую административную дорожную инспекцию.

Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые