Android Auto и Apple Car оказались опаснее алкоголя за рулем

О чем умалчивает заводская инструкция, что сломается в первую очередь и к каким тратам на ремонт следует быть готовым логановоду, рассказывает «За рулем». А главное, эксперт рекомендует, какую версию выбрать при покупке.
Синтетика всегда жиже, чем минералка; с современными маслами греть мотор не надо; при замене масла промывка всегда необходима; единственная задача моторного масла — смазывать мотор... — сможете определить, какое из утверждений соответствует действительности?
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.