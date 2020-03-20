Android Auto и Apple Car оказались опаснее алкоголя за рулем

Использование информационно-развлекательных систем с сенсорным экраном увеличило время реакции водителя и сделало его невнимательным.

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Технологии продолжают захватывать современные автомобили, обещая повышенную безопасность и удобство. Если система мониторинга слепых зон, обнаружения пешеходов и адаптивный круиз-контроль действительно делают автомобили более безопасными, то некоторые другие технологические инновации оказывают медвежью услугу отвлекая водителей и делая их невнимательными.

В новом исследовании британской организации, занимающейся безопасностью дорожного движения, IAM RoadSmart говорится, что использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем опаснее, чем прием алкоголя.

Это довольно-таки смелое утверждение. Но согласно исследованию организации, использование сенсорных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto увеличивает время реакции водителя в разы. В результате оно значительно превышает время реакции нетрезвого водителя, водителя, набирающего текстовые сообщения или говорящего по телефону, а также тех, кто додумался сесть за руль покурив. Исследователи отмечают, что при использовании любой из систем водители отвлекались от дороги на 16 секунд. Это более 500 метров пути при скорости 112 км/ч.

Также исследование показало, что у водителей в нетрезвом виде время реакции увеличилось на 12%, у покуривших — на 21%, у набирающих сообщение — на 35%, а у разговаривающих по телефону — на 46%. При этом время реакции на дорожную ситуацию у пользователей Andoird Auto и Apple CarPlay увеличось на 53% и 57% соответственно. Даже голосовое управление системами снижает скорость реакции 30% и 36% соответственно. Испытуемые выезжали за пределы полосы движения и не успевали затормозить перед препятствиями.

В ходе исследования также было выявлено, что водители не отдают себе отчета, на сколь продолжительный срок они отвлекаются от дороги — на целых пять секунд, в течение которых они вообще никак не реагировали на ситуацию на дороге.

Аварии, в которых виновны мужчины, оказались гораздо серьезнее тех, виновницами которых стали женщины.

Фото: Mini