Нельзя сказать, что пол сильно влияет на водительские навыки, но все-таки некоторые гендерные различия существуют.

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Статистика говорит о том, что мужчинам удается быстрее попасть в первое ДТП и столкнуться с ремонтом «железа». Дамы же отличаются «умением» находить препятствия на дороге — в попытке объехать люки, ямки и прочие помехи они умудряются направить автомобиль прямо на них и в результате в два раза чаще мужчин обращаются за помощью из-за проколов колеса и отсутствия запасок. Эти данные получены на основе анализа обращений водителей за последние полгода на агрегатор по оказанию технической помощи и эвакуации МЭТР.

Также согласно полученным данным, женщинам чаще требуется подвоз топлива, оно «неожиданно» заканчивается прямо в пути. Проблемы у женщин чаще всего возникают из-за неуверенности и отсутствия технических навыков, мужчины же, напротив, грешат излишней самоуверенностью и беспечностью, отмечают специалисты. Также в России мужчины чаще садятся за руль в нетрезвом виде, что нередко приводит не только к серьезным поломкам, но и к ДТП.

В целом же мужчины в 2,5 раза чаще обращаются за техпомощью с тяжело устранимыми неисправностями (проблемами с коробкой, подвеской или двигателем). Для женщин же характерны достаточно тривиальные и легкие проблемы, такие как уже упоминавшийся прокол колеса, проблемы электрических контактов бортовой сети, разряженный аккумулятор и замена свечей зажигания. Кроме того, из-за женской забывчивости часто приходится вскрывать автомобиль по причине оставленных в замке зажигания ключей.

Зима все настойчивее напоминает о своих правах, так сколько же стоит подготовить автомобиль к холодному времени года?

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