Эксперты выяснили, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Эксперты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР изучили рынок и выяснили, что переход на «зимнее время» обойдется автомобилисту в среднем в 21 тысячу рублей.

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Зима-2019-2020, по подсчетам специалистов МЭТРа, будет для автовладельцев такой же затратной, каким был предыдущий холодный сезон.

Самая массовая процедура — переобувка. Она обойдется водителям в среднем в 1 тысячу рублей. Разумеется, эксперты определили эту цифру, сложив затраты и на малолитражки, и на внедорожники. Что касается покупки новой зимней резины, то это самая большая статья расходов. Дешевый комплект зимних шин стоит порядка 12 тысяч рублей. А тем, кто решил еще и проверить развал-схождение колес, придется заплатить еще как минимум 2 тысячи.

Тем, кто решится на покупку нового аккумулятора, необходимо подготовить от 2 до 12 тысяч рублей. А тем, кому достаточно почистить клеммы и проверить напряжение, советуют запастись на всякий случай проводами-прикуривателями, которые стоят всего лишь 1 тысячу рублей.

Менять щетки стеклоочистителей лучше каждый год, ведь хорошая видимость — залог безопасности на дороге. Простые бескаркасные щетки можно найти за 150 рублей, зимние щетки с каркасом, препятствующим обледенению, за 400–800 рублей, а щетки с электроподогревом — от 1000 до 2200 рублей.

Не советуют эксперты забывать и про незамерзающую жидкость. Пятилитровая канистра в среднем стоит 100 рублей.

«По мелочи» водителям придется потратить еще тысячу-другую на полезный инвентарь. Например, зимой вам пригодятся щетки и скребки для уборки снега и льда (от 200 рублей), складная лопата для снега (от 1200 рублей) и трос для буксировки (от 200 рублей).

В результате общая сумма всех затрат на полноценную подготовку автомобиля к зиме составит минимум 20–21 тысячу рублей. Ну а если развал-схождение и аккумулятор в норме, а старые зимние шины «еще походят», вполне реально уложиться в 3–4 тысячи.

Развенчиваем мифы. Так все-таки на каком моторе проверять масло?

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