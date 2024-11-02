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Автомобилистов начнут штрафовать по камерам за курение и не только

Эксперт Хайцеэр: в РФ камеры начнут «штрафовать» водителей за курение в машине

Автомобилистов, по инициативе Минтранса, вскоре будут штрафовать за вейпы и прочие гаджеты, отвлекающие от движения. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал нововведение.

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Так, водителей интересует, как камера сможет определить, что именно в руке водителя: вейп или, например, ингалятор, который нужен астматикам.

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По словам эксперта, чтобы не ошибаться, в список запрещенных предметов в руках решили внести все гаджеты, любые электронные устройства. А если водителю по состоянию здоровья необходим ингалятор, а он получит за это штраф, придется обжаловать наказание, представив соответствующие доказательства.

По словам эксперта, было бы логично дополнить список запрещенных вещей обычными сигаретами, которые опасны: от порыва ветра может упасть и улететь куда угодно горящий уголек.

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Тем, кто пользуется гаджетами в машине, лучше освоить голосовое управление, считает Хайцеэр. Или не брать устройство в руки до остановки машины.

Уточняется, что пока решение по штрафам за гаджеты в руках не принято. Проект закона обсуждается обсуждения и в него могут быть внесены изменения.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 404
02.11.2024 
Фото:Unsplash
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