Хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta

В России появилась в продаже Skoda Octavia A7 по цене от 1,44 млн рублей

Лифтбек Skoda Octavia в кузове А7 появился в продаже в России. Автоцентр из Иркутска привез автомобиль из Китая и продает за 1 441 000 рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки практически не отличается от той, которая с 2013 года выпускалась в России. Распознать ее можно только по корме с узкими горизонтальными фонарями.

Skoda Octavia A7

У автомобиля имеется полный комплект документов, но включен ли в стоимость повышенный утильсбор, не уточняется.

Среди опций датчики давления в шинах, система «старт-стоп», система помощи при старте в гору, мультифункциональный руль, отделка сидений экокожей, крупный сенсорный дисплей медиасистемы и другое.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л.с. и классическим 6-ступенчатым автоматом.

Интерьер Skoda Octavia A7

Для сравнения, седан Lada Vesta в базовой комплектации стоит сейчас 1 459 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня