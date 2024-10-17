#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Knewstar 001
17 октября
Этот «китаец» подорожал в России сразу после старта продаж
Кроссовер Knewstar 001 подорожал в России на...
Soueast S07
17 октября
190 сил, полный привод, классическая АКП — скоро в РФ!
Бренд Soueast раскрыл характеристики кроссовера...
Обновленный Exeed VX
17 октября
Этот премиальный «китаец» радикально преобразится
В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым...

Хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta

В России появилась в продаже Skoda Octavia A7 по цене от 1,44 млн рублей

Лифтбек Skoda Octavia в кузове А7 появился в продаже в России. Автоцентр из Иркутска привез автомобиль из Китая и продает за 1 441 000 рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки практически не отличается от той, которая с 2013 года выпускалась в России. Распознать ее можно только по корме с узкими горизонтальными фонарями.

Skoda Octavia A7
Skoda Octavia A7
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У автомобиля имеется полный комплект документов, но включен ли в стоимость повышенный утильсбор, не уточняется.

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

Среди опций датчики давления в шинах, система «старт-стоп», система помощи при старте в гору, мультифункциональный руль, отделка сидений экокожей, крупный сенсорный дисплей медиасистемы и другое.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л.с. и классическим 6-ступенчатым автоматом.

Интерьер Skoda Octavia A7
Интерьер Skoda Octavia A7

Для сравнения, седан Lada Vesta в базовой комплектации стоит сейчас 1 459 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 24
17.10.2024
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+4