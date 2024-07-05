Камеры, штрафы и аварийность: интересные цифры

«За рулем» проанализировал данные по ДТП и штрафам за превышение скорости

Десяток лет снижение аварийности в стране связывали, в числе прочего, и с увеличением размера штрафов и числа неотвратимых наказаний за нарушения. Но в прошлом году эта зависимость не сработала. Камер на дорогах добавилось, административных дел возбудили на 17% больше, собрали рекордную сумму выписанных штрафов – 141 млрд рублей. А жертв и пострадавших всё равно стало больше.

Стало быть, не в наказаниях дело – хотя и они определенно на что-то влияют. Так, при общем росте ДТП с тяжелыми последствиями на 3,4% снизилось участие в них водителей в состоянии опьянения. Но это утешение довольно слабое: выходит, неприятную статистику распрекрасно ухудшали совершенно трезвые граждане.

В основе 88% всех ДТП с пострадавшими лежат разнообразные нарушения правил водителями. Посмотрим, за что конкретно нас штрафуют – и есть ли тут четкая связь с основными причинами аварий.

Сверху видно всё

Доля нарушений, выявленная комплексами фотовидеофиксации, дошла до 92% (или 221 млн в численном выражении). Логично, коль скоро число камер растет, а их умения поэтапно расширяются. В 2023 году количество стационарных камер выросло до 25,2 тыс. (+9,8%), прибавилось и мобильных, установленных на транспортных средствах, до 900 (+6,3%). Передвижных стало чуть меньше – около 3100.

Чему обучены камеры

Нарушения Доля камер, их распознающих Превышение скорости 70,4% Выезд на встречку 14,1% Нарушения требований знаков и разметки 11,9% Проезд на запрещающий сигнал 11,2% Заезд за стоп-линию 8,5% Движение по «автобусной» полосе 4,2% Непропускание пешехода на «зебре» 2,8% Нарушение правил остановки и стоянки 2,5%

Свыше 70% камер заточены на замеры скорости. Однако лишь пятая часть серьезных ДТП – следствие нарушений скоростного режима. И только в 8% случаев причиной было именно превышение скорости (около двух тысяч из 26 тысяч). Остальные 92% ДТП произошли из-за «несоответствия скорости конкретным условиям движения».

То есть, устроившие аварию водители скорость не превышали, а нарушали пункт 10.1 ПДД, требующий учитывать интенсивность движения, особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, видимость на дороге. Ни камеры, ни сотрудники ГАИ подобные нарушения отслеживать пока не могут. Да и штрафа за пункт 10.1 в КоАП РФ не предусмотрено.

По большому счету, «скоростные» камеры меряют не совсем то, что нужно. Тем паче многие всё равно ездят быстрее, чем разрешено, – в пределах «нештрафуемых» 20 км/ч. Те, кому надо еще быстрее, используют электронику, сообщающую о расположении камер. И, как видим, на число ДТП прямого влияния это не имеет. Хотя имеет на последствия – тяжесть последствий у «превышения» намного выше, чем у «несоответствия скорости условиям». Штрафы за скорость – это 82% от всех вынесенных камерами приговоров.

Так что, отключить у камер функцию замеров скорости как избыточную? На сегодняшний день это граничит с безумием. Часто камеры стоят именно там, где скорость движения обоснованно ограничена – на пешеходных переходах и нерегулируемых перекрестках, например. Убрать их – слишком опасный эксперимент с предсказуемым результатом.

Большинство водителей – законопослушные и дисциплинированные. Но их судьба на дорогах во многом зависит от поведения меньшинства. И камеры все-таки его сдерживают, пусть и не всегда.

Кто кого поймал

Нарушение Выявлено камерами Выявлено полицией Превышение скорости 100% — Движение по полосе для маршрутных ТС 99,1% 0,9% Нарушение правил движения по автомагистрали* 97,9% 2,1% Несоблюдение требований знаков и разметки 93,9% 6,1% Проезд на запрещающий сигнал 93,4% 6,6% Телефон в руке водителя 85,8% 14,2% Непристегнутый ремень 74,4% 25,6% Нарушения правил расположения на проезжей части 73,6% 26,4% Нарушение правил пользования световыми приборами 68,8% 31,2% Нарушение правил маневрирования 62% 38% Нарушение правил на ж/д переездах 32,4% 67,6% Непредоставление преимущества пешеходу 17,6% 82,4% Нарушение правил остановки или стоянки 15,7% 84,3% Нарушение правил проезда перекрестка 14,4% 85,6%

* Почти все нарушения данного вида – движение большегрузов далее второй полосы.

Роль личности

Сотрудники полиции пресекли 19,1 млн нарушений в сфере безопасности движения. Кое-что из того, что умеют камеры, отслеживают и они. Но в основном те виды нарушений, где камеры «недорабатывают» или вовсе недееспособны.

В частности, инспекторы отловили свыше 440 тысяч нетрезвых водителей и 840 тысяч выездов на встречку в запрещенных местах (на 6% больше, чем камеры). Главным же полем работы остаются нарушение правил применения ремня безопасности или мотошлема (2,84 млн нарушений) и управление ТС с неисправностями (2,83 млн) – в совокупности почти 30% от всех нарушений, выявленных в «ручном режиме».

Понятно, что основные неисправности – неработающие фары или чрезмерная тонировка. Возможно, днем это не имеет решающего влияния на аварийность, но самые тяжелые аварии у нас чаще всего происходят в темное время суток, сумерки и ненастную погоду. А также по выходным и праздникам. Так что ДПС, которую многие водители не любят, в реальности повседневно спасает их здоровье и жизни.

Пугает число водителей с низким уровнем ответственности. К 440 тысячам нетрезвых добавьте 600 тысяч лиц, не имеющих права управления ТС, 840 тысяч выезжающих на встречку «где нельзя» – и это только пойманная часть. Непойманная, судя по всему, намного больше.

Динамика нарушений по «лишенческим» статьям (2023) КОММЕНТАРИЙ. Не совсем понятно, почему при совокупном росте зафиксированных нарушений, за которые КоАП РФ предусматривает лишение прав, таковых лишений всё меньше. По логике, лишений должно быть больше, чем пойманных за «пьянку», для которых в законе исключений нет. Ведь есть еще встречка, оставление места ДТП, управление ТС без легитимных номерных знаков…

Простые выводы

Система жестких штрафов и частокол камер, может быть, нам не нравятся. Но без них дороги погрузятся в хаос. Имеющихся ныне сил у ГАИ для поддержания порядка явно недостаточно – машин всё больше, а инспекторов всё меньше.

Наезд на стоп-линию или стоянка в неположенном месте на аварийность влияют еще в меньшей степени, чем превышение скорости. Если нас интересует именно безопасность, то усилия – и камер, и живых инспекторов, – очевидно, следует сосредоточить на чем-то другом.

Количество же камер, похоже, особого эффекта не дает. Большие города и регионы с высокой плотностью населения перегружены камерами. Их число в Москве и Подмосковье – около шести тысяч, почти четверть всех камер России. Штрафов же в столичном регионе выписали в прошлом году свыше 80 млн – больше трети дорожных штрафов в стране. То есть никакого очевидного влияния обилия камер на общую дисциплину водителей не наблюдаем.

Некоторые камеры в больших городах обучили фиксировать телефон в руке водителя и непристегнутые ремни. И хотя большинство горожан об этом прекрасно осведомлено, штрафов с камер за ремень за год прибавилось вдвое – до 8,2 млн.

Статистика гласит, что 76% аварий с погибшими и пострадавшими происходят в населенных пунктах – в более интенсивном трафике. Но наивысшее число жертв – свыше 55% – приносят загородные дороги. А они оборудованы, в основном, камерами, способными только замерять скорость. В ПДД хотят внедрить понятие «средней скорости», а на дороги вернуть средства для ее замеров. Даст ли это что-нибудь, кроме увеличения числа штрафов за превышение? Хотелось бы, чтобы давало. Но тут есть над чем подумать.

По материалам НИЦ БДД МВД РФ

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