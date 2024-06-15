Водителям грозит штраф 1000 рублей — камеры начали фиксировать это нарушение ПДД

Видеокамеры теперь умеют распознавать на дороге мотоциклистов без шлема

Дорожные видеокамеры с каждым днем становятся все умнее, теперь искусственный интеллект научился распознавать мотоциклистов без шлема. Согласно статье 12.6 КоАП, водители этого вида транспорта обязаны надевать шлем во время его использования, за нарушение – штраф 1000 рублей.

В пресс-службе Минтранса Подмосковья подчеркнули, что наличие или отсутствие шлема на мотоциклистах определяет искусственный интеллект, фото и видео правонарушения после фиксации отправляется в Госавтоинспекцию. Там решают вопрос о вынесении штрафа, если инспектор ГАИ сомневается, то выбор делается в пользу мотоциклиста.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы научить дорожные камеры распознавать этот состав нарушений ПДД, эксперты готовились все межсезонье. По словам заместителя председателя правительства, министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, для корректной работы нейросети специалисты обработали более 1,5 млн эталонных изображений с камер.

«Этот функционал активно внедряется на большем количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах «Азимут 4», 600 единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году. Это работа на опережение, она позволяет снизить и предотвратить ДТП с тяжкими последствиями», – уточнил министр.

В пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) подчеркнули, что нейросеть обучали распознавать шлемы разных форм и размеров, отличать их от головных уборов и причесок. Если водитель мотоцикла не согласен со штрафом, он может обратиться в Госавтоинспекцию, через сайт Госуслуг в том числе.

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Источник: Autonews