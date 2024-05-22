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С 1 сентября дорожные камеры видеофиксации в РФ заработают по новым правилам

Минтранс: дорожные камеры видеофиксации в России подвергнутся реформе

Минтранс согласовал с властями субъектов РФ, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер. Нормы вступят в силу уже 1 сентября 2024 года, соответствующее постановление в самое ближайшее время поступит в Правительство РФ.

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«В законе, разрабатываемом комитетом по транспорту Госдумы и Минтрансом, содержатся общие нормы, в том числе правила согласования мест установки комплексов, финансирование сопутствующих расходов и т. д. В постановлении же закрепят технические детали, включая допустимое расстояние между камерами на дороге, порядок их учета и т. д.», – говорится в тексте публикации.

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В рамках постановления одними из главных изменений будут обязательная маркировка автомобилей, при помощи которых ведется видеонаблюдение за соблюдением скоростного режима, а также правила установки камер и их расстояние друг от друга.

В настоящее время в России более 30 тысяч дорожных камер, и их количество растет. В правительстве приводят статистические данные, наглядно свидетельствующие об эффективности видеокамер и снижении аварийности.

В ГИБДД тоже подтверждают, что за счет фотовидеофиксации аварийность на дорогах общего пользования значительно снизилась. При этом еще есть регионы, установка камер в которых происходит в хаотичном порядке, бессистемно.

При этом глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подчеркнул, что ни один закон не бывает идеальным, а чтобы нормы были эффективными, нужно, чтобы закон проработал не менее двух лет.

Источник: kommersant.ru

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Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
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Фото:АГН «Москва»
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