Инспектор может остановить «просто так»? – Да, но есть нюансы

«За рулем» объяснил, когда можно не останавливаться по просьбе инспектора

Как было раньше

История под названием «Вне стационарного поста останавливать не имеете права» уходит корнями в недалекое прошлое примерно на шесть-семь лет. Тогда главным документом, регулирующим деятельность сотрудников дорожной инспекции, был административный регламент ГИБДД. Загвоздка в том, что регламент не давал четкого ответа на вопрос, имеет ли право инспектор останавливать водителя только для проверки документов.

В результате возникшей неразберихи часть водителей считала, что такого права у сотрудников ДПС нет – нужна какая-то более веская причина, чтобы остановить водителя вне стационарного поста. Некоторым адептам этой теории даже удавалось доказать ее правдивость при встрече с инспекторами ГИБДД. Однако все изменилось в 2023 году, когда на смену старому административному регламенту пришел новый приказ МВД.

Прежде чем мы пойдем дальше, не забудьте поделиться этим материалом с родными, друзьями и коллегами. Наверняка среди них есть те, кто до сих пор не знает, что административный регламент 2017 года (он же – приказ МВД России от 23.08.2017 №664) уже утратил силу.

Как происходят остановки теперь

В июле 2023 года в силу вступил приказ МВД России №264, который уточняет порядок общения инспекторов с водителями. Из документа были вычеркнуты все неоднозначные формулировки. Интересующая нас информация об остановке автомобилей находится в пункте 47 раздела IV «Остановка транспортного средства» приказа МВД России №264:

47. В целях выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудник имеет право произвести остановку транспортного средства:

47.1. В случае выявления или наличия данных, свидетельствующих о нарушении требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, о причастности водителя и (или) пассажиров к совершению правонарушения, об использовании транспортного средства в противоправных целях (в том числе о совершении с его участием преступления или административного правонарушения), а также дающих основания полагать, что транспортное средство находится в розыске или является участником ДТП.

47.2. Для совершения процессуальных действий, в том числе опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах противоправного деяния, а также привлечения их в качестве понятых.

47.3. Для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз; соблюдения норм времени управления транспортным средством и отдыха, режима труда и отдыха водителя транспортного средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

47.4. Для проверки документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, в случаях, предусмотренных федеральным законом, инспектор вправе остановить машину для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.

В переводе с законотворческого на русский это означает, что инспектор ГИБДД вправе остановить машину для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.

Казалось бы, на этом все – инспектор может останавливать автомобиль при любом раскладе. Выходит, нам с вами можно «разъезжаться»? Не спешите, ведь не все так однозначно. Так что давайте рассмотрим несколько типичных ситуаций, в которых вас может остановить экипаж ГИБДД. Спойлер: чтобы все было по закону, инспектор должен соблюсти ряд условий.

Ситуация 1: инспектор останавливает ночью на трассе

В приказе МВД нет ни слова о времени суток, в которое разрешена/запрещена остановка транспортных средств. Следовательно, инспектор ГИБДД может останавливать вас даже ночью и даже вне населенного пункта. Но тут есть важный нюанс, прописанный в пункте 48 раздела IV«Остановка транспортного средства» приказа МВД России №264:

48. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящей установки или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным сигналом (световозвращателем), направленной на транспортное средство. При этом для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться дополнительный сигнал свистком, специальные световые и (или) звуковые сигналы.

В темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости подача сигнала об остановке транспортного средства осуществляется с использованием специальных световых сигналов.

Таким образом, если инспектор останавливает вас ночью на трассе, у него непременно должен находиться поблизости автомобиль с теми самыми «специальными световыми сигналами». В ПДД их называют «проблесковыми маячками», а в простонародье – «мигалкой».

В условиях недостаточной видимости остановка автомобиля может быть опасной. Так что без веской причины в ночное время суток инспектор вряд ли станет вас останавливать – тем более на трассе. «Веской причиной» может быть, например, подозрение в том, что водитель пьян или совершил другое административное правонарушение; схожий автомобиль числится в розыске или впереди на трассе произошло ДТП и машину надо остановить, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.

Ради банальной проверки документов сотрудник ДПС, скорее всего, предпочтет не останавливать автомобиль. Случись что, спрос будет с инспектора, поскольку он не предпринял должные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в данном месте. А это уже требование пункта 51 раздела IV «Остановка транспортного средства» приказа МВД России №264.

Ситуация 2: инспектор останавливает во время рейда

Усиленные проверки и массовые рейды ГИБДД сложно спутать с банальным патрулированием. Зачастую, у водителей не возникает вопрос, стоит ли остановиться по просьбе инспектора. Еще бы – когда позади него дежурит как минимум парочка патрульных экипажей, часто в компании сотрудников ОМОНа с автоматами.

Недопонимания начинаются после того, как водители останавливаются и начинают требовать у полицейских ориентировку на проведение рейда. Имейте в виду, что со вступлением в силу все того же приказа МВД №264 инспекторы ГИБДД не обязаны раскрывать водителям цели так называемых оперативно-профилактических мероприятий. Смотрим пункт 20 раздела «Общие положения»:

20. Участник дорожного движения вправе ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного распространения, по месту дислокации соответствующего строевого подразделения ДПС (подразделения Госавтоинспекции) или территориального органа МВД России на районном уровне. По требованию участника дорожного движения сотрудник сообщает местонахождение и телефон дежурного отделения (группы) строевого подразделения ДПС либо телефон дежурной части территориального органа МВД России на районном уровне, в котором он проходит службу.

Иными словами, хотите взглянуть на документы о проведении рейда? – Сделать это возможно, но надо быть готовым прокатиться до подразделения ГИБДД или отделения полиции. Сотрудники ДПС в данном случае помочь ничем не могут.

Ситуация 3: инспектор останавливает на перекрестке

Как мы уже с вами выяснили, сотрудник полиции – это представитель закона, наделенный полномочиями останавливать водителей даже там, где ПДД это делать запрещают. К перекресткам это тоже относится (вспоминаем пункт 12.4 ПДД РФ). Но только при соблюдении ряда условий.

Мнение главы ГИБДД

Михаил Черников, генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России:

— В соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. №264, остановка сотрудником Госавтоинспекции транспортного средства осуществляется с соблюдением требований ПДД.

При этом не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, регулирования дорожного движения, предотвращения причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.

Таким образом, в любой непонятной ситуации следует придерживаться правила: вижу патрульную машину со спецсигналами – останавливаюсь, где потребуют. В момент, когда сотрудник ДПС приказывает вам остановиться в определенном месте, ответственность за дорожную ситуацию он берет на себя. Но и вы должны постараться минимизировать возможные последствия неправильной остановки. Например, прижаться поближе к обочине на узкой дороге или не загораживать другим участникам движения обзор перед пешеходным переходом. Перефразируя известную пословицу, на инспектора надейся, а сам не плошай.

Что будет, если не остановиться – два сценария

Не реагировать на просьбу инспектора ГИБДД остановиться – плохая идея. Во-первых, такой шаг может быть расценен как «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). По данной статье предусмотрен штраф до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Другой вариант – ваши действия сочтут «Невыполнением требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» (ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ). За это грозит штраф до 800 рублей.

Основная неприятность в том, что решение о том, какое наказание вам назначить, будет принимать не инспектор ГИБДД, а суд. До этого момента вам придется побыть какое-то время в спецприемнике. Причем в большинстве случаев в выходные судьи не работают. Провести воскресный день в спецприемнике в не самой приятной компании – не лучшее занятие. Гораздо проще подчиниться требованию инспектора ГИБДД.

Если вы не согласны с решением инспектора или же усмотрели в его действиях злоупотребление полномочиями, есть несколько способов призвать его к ответу в правовом поле. О том, как это сделать, читайте вот здесь. Помните, любые спорные ситуации с ГИБДД можно и нужно решать через взаимодействие. «Бегство» ничего не решит. Будьте бдительны, соблюдайте ПДД и удачи на дорогах!