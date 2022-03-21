Опять остановил ДПСник для «проверки документов»! Имеет право? — журнал За рулем

Опять остановил ДПСник для «проверки документов»! Имеет право?

Ситуацию проясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

У нас на въезде в город частенько стоят два-три экипажа ДПС и останавливают всех проезжающих. Когда спрашиваешь причину, говорят «проверка документов» и отпускают. Насколько это законно?

Сергей, Краснодарский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Это законно. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ полиция обладает правом останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Такая остановка может быть связана в том числе со «сплошной» проверкой водителей на предмет управления ими транспортным средством в состоянии опьянения или проведением иной специальной или профилактической операции.

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Если общение сотрудника Госавтоинспекции с водителем в рамках проверки документов не обнаруживает каких-либо признаков, указывающих на совершение правонарушения и преступления, водителю разрешают продолжить дальнейшее движение.



Фото: depositphotos.com и «За рулем»

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