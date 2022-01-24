Иметь при себе и передавать для проверки по требованию сотрудника полиции путевой лист необходимо только в некоторых специально установленных случаях.

В нашем автопредприятии перестали выдавать наемным водителям путевые листы. Администрация говорит, что проблем с ГАИ не будет, однако прецеденты уже были. Требует ли все-таки ГАИ путевой лист или нет?

Степан, г. Астрахань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД обязанность водителя иметь при себе и передавать для проверки по требованию сотрудника полиции путевой лист касается только специально установленных случаев.

В отношении путевого листа такие требования содержатся в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259‑ФЗ), согласно которому это документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя.

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство запрещается. Такие перевозки производятся в соответствии со специальными правилами, утверждаемыми Правительством РФ, на основании соответствующих договоров (фрахтования, перевозки и пр.).

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Следовательно, если эксплуатация транспортного средства не связана с профессиональной перевозкой пассажиров или багажа, оформление путевого листа на него не требуется.

Инспектор просит выйти из машины. А это законно? Ответ Михаила Черникова — тут.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС и «За рулем»