Инспектор просит выйти из машины. А это законно?

— Верно ли, что согласно ПДД водитель не обязан выходить из машины, если его остановил инспектор?
А. В., станица Голубицкая, Краснодарский край
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Прямой обязанности выходить из машины в случае ее остановки сотрудником полиции ПДД не содержат. Вместе с тем имеется ряд ситуаций, когда такая необходимость возникает в целях реализации полномочий сотрудника полиции. Они, в частности, перечислены в Административном регламенте, утвержденном приказом МВД от 23 августа 2017 г. № 664.
К таким случаям относятся:
- наличие у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния
- проведение личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза
- проведение в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах
- участие водителя в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции
- необходимость устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов
- поведение водителя, создающее угрозу личной безопасности сотрудника.
Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции влечет ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 40 до 120 часов.
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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС и «За рулем»