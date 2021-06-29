Инспектор просит выйти из машины. А это законно?

В ряде ситуаций — да. В каких именно случаях невыполнение требования полицейского влечет штраф, а то и арест на 15 суток, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

— Верно ли, что согласно ПДД водитель не обязан выходить из машины, если его остановил инспектор?

А. В., станица Голубицкая, Краснодарский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Прямой обязанности выходить из машины в случае ее остановки сотрудником полиции ПДД не содержат. Вместе с тем имеется ряд ситуаций, когда такая необходимость возникает в целях реализации полномочий сотрудника полиции. Они, в частности, перечислены в Административном регламенте, утвержденном приказом МВД от 23 августа 2017 г. № 664.

К таким случаям относятся:

наличие у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния

проведение личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза

проведение в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах

участие водителя в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции

необходимость устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов

поведение водителя, создающее угрозу личной безо­пасности сотрудника.

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции влечет ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 40 до 120 часов.

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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС и «За рулем»